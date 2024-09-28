BYD وهواوي تتعاونان على أول حل ذكي للقيادة على الطرق الوعرة في العالم

في 27 سبتمبر، أعلنت BYD خلال حدث بحثي أن علامتها التجارية Fang Cheng Bao قد وقعت اتفاقية تعاون مع هواوي في شنتشن.

وافقت الشركتان، اللتان يقع مقرهما الرئيسي في شنتشن، على التركيز على إجراء أبحاث مشتركة متعمقة وتطوير القيادة الذكية لعلامة Fang Cheng Bao التجارية التابعة لـ BYD.

ستكون Fang Cheng Bao Bao 8 التي سيتم إطلاقها قريبًا، أول سيارة BYD تتميز بحل القيادة الذكية من هواوي.

أعلنت BYD أنها ستهدف معًا إلى إنشاء أول حل ذكي للقيادة على الطرق الوعرة في العالم. سيتم إطلاق Fang Cheng Bao Bao 8 بنظام Qiankun ADS 3.0 من Huawei.

أعلنت هواوي عن نظام Qiankun ADS 3.0 في أبريل من هذا العام. يمثل هذا الإصدار الجديد ترقية شاملة من Huawei ADS 2.0 وتطورًا من حيث القيادة الذكية بدون خرائط وتجنب الاصطدام وركن السيارة في جميع السيناريوهات.

تم تحسين التعرف على الطرق والصور في ADS 3.0 بشكل كبير بفضل بيانات التدريب الإضافية والاختبار في الحياة الواقعية.

يسمح النظام بشكل مشهور بركن السيارة ذاتيًا، مما يسمح للسائق بالنزول من السيارة والابتعاد بينما تركن السيارة نفسها.

أظهرت الموديلات التي تشكل جزءًا من تحالف Huawei HIMA مثل Luxeed S7 هذه الميزة.

تقول BYD إن هذا التعاون مع Huawei يكسر حدود القيادة الذكية التقليدية، ويدفع القيادة الذكية إلى مساحة الطرق الوعرة.

تهدف الشركتان إلى تطوير أول حل حصري للقيادة الذكية على الطرق الوعرة في العالم، والذي سيتم تثبيته في النهاية على موديلات Fang Cheng Bao الأخرى.