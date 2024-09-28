علي بابا في طريقها إلى الانتعاش وسط جنون المستثمرين

يبدو أن عملاق التجارة الإلكترونية علي بابا جروب هولدينج في طريقه إلى التحول عن ركود دام سنوات على خلفية تدابير التحفيز الشاملة التي اتخذتها بكين، وفقًا للمحللين، حيث تعهد بعض المستثمرين الأجانب بالاستثمار في الأسهم الصينية.

قال شون يانج، كبير المحللين في Arete Research، "قد تصبح علي بابا تدريجيًا أكثر جاذبية لبعض صناديق الاستثمار الطويل الأجل لأنها، بعد كل شيء، أكبر سهم للتجارة الإلكترونية في الصين، قد تنتقل توقعات التحسن الكلي إلى أسهم المستهلكين هذه. علي بابا هي الأكبر بينهم، ووضعها يتحسن".

علي بابا، مالكة صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، هي من بين عدد من أسهم التكنولوجيا الصينية التي تلقت دفعة هذا الأسبوع، في أعقاب تدابير دعم السوق المفاجئة التي بدأها بنك الشعب الصيني والتي تضمنت خفض أسعار الرهن العقاري وتسهيل شراء أسهم غير مسبوق بقيمة 114 مليار دولار أمريكي.



أغلق سهم الشركة يوم الخميس مرتفعًا بنسبة 10.07 في المائة في نيويورك إلى 105.07 دولارًا أمريكيًا، بينما ارتفعت أسهمها في هونج كونج بنسبة 4.86 في المائة لتصل إلى 102.50 دولارًا هونج كونج يوم الجمعة.

ارتفعت أسهم منافسي التجارة الإلكترونية المدرجة في بورصة ناسداك PDD Holdings، المشغل لمنصات التسوق المخفضة Pinduoduo و Temu، بنسبة 13.57 في المائة يوم الخميس، بينما ارتفعت أسهم JD.com بنسبة 14.39 في المائة.