ناشئو الجولف ثالث العرب و سلامة ورفاقه ينافسون على الذهب

حصل منتخب مصر للناشئين تحت 13 عاما على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى منافسات البطولة العربية للناشئين المقامة حاليا فى مدينة قمرت التونسية.

جاء منتخبنا المكون من اديب شبانة وادم ابو شبانة وياسين الصادق فى الترتيب الثالث 314 ضربة وبفارق اربع ضربات فقط عن أصحاب الارض المنتخب التونسى 310 ضربات الذى حل ثانيا والميدالية الفضية فيما حصل على اللقب المنتخب المغربى 305 ضربات وذلك فى ختام منافسات تلك المرحلة.

ويسدل الستار على منافسات البطولة غدا الاحد باقامة اليوم الثالث والاخير لمرحلتى 16 و 18 عاما لتحديد الابطال.

وتنافس مصر بقوة على الميدالية الذهبية للفردى والفرق فى مرحلة 16 عاما حيث على الدين سلامة الصدارة فى الفردى ومنتخبنا المكون من على الدين سلامة ومحمد ربيع وعبد الرحمن الدفراوى وصيف الفرق حتى الان بفارق ضربتين فقط عن المتصدر المنتخب التونسى .

ولن يحسم الصراع على الميداليات الا مع اخر ضربة غدا حيث الفارق فى الضربات متقارب فى تلك المرحلة.

وفى مرحلة 18 عاما فالصراع على اشده بين المغرب والإمارات على الذهب بعدما تساويا فى عدد الضربات بعد انتهاء الجولة الثانية 285 ضربة لكل منهما بينما تونس الثالث 300 ضربة ومنتخبنا الرابع 311 ضربة ويطمح فريقنا المكون من تيمور ربيع ورانى الطويل و عمر هانى فى الحضور من بعيد غدا وخطف الميدالية البرونزية .