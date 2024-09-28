افتتاح رائع لكأس العالم للأندية لكرة اليد بالعاصمة الإدارية الجديدة

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برفقة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد " سوبر جلوب" في نسختها 17 والمقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبل .



جاء حفل الافتتاح بهيج يحمل التراث المصري الأصيل مع الاحتفاء الرائع بجميع الأندية المشاركة في البطولة العالمية .



وحضر الافتتاح أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة اليد والدكتور محمد الامين رئيس الاتحاد المصري ومجلس ادارته بجانب حضور المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ومحمد يحيى رئيس الشركة المتحدة للرياضة ونائبه سيف الوزيري .



وأبدى الدكتور أشرف صبحي سعادته البالغة بتنظيم بطولة العالم للأندية لكرة اليد بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤكدا أن البطولة تعد واحدة من أكبر البطولات العالمية مشيدا بدور وتعاون الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي للعبة ، ومرحبا بكل الفرق المشاركة بالبطولة.

فيما أكد الدكتور حسن مصطفى ثقته الكبيرة في التنظيم المصري للبطولة وخروجها في أفضل شكل ممكن مشيدا بالبنية التحتية للعاصمة الإدارية الجديدة المستضيفة للبطولة.

ويشارك في البطولة كلا من برشلونة الإسباني وفيزبريم المجري وماجدبورج الألماني والخليج السعودي والأهلي المصري والزمالك المصري وجامعة سيدني الأسترالي وإيجلز الأمريكي وتوباتي البرازيلي .