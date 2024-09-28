إلغاء حظر X في البرازيل بعد دفع غرامة 1.9 مليون دولار

وفقًا لبلومبرج وسي إن بي سي، يتعين على X فقط دفع غرامة أخيرة في البرازيل لاستعادة خدماتها.

أمرت المحكمة العليا البرازيلية الشركة بدفع 10 ملايين ريال برازيلي، أو حوالي 1.9 مليون دولار، لعدم امتثالها لأمر المحكمة البرازيلية لمدة يومين.

وأضاف مورايس أن عودة الشركة "تعتمد فقط على الامتثال الكامل للتشريع البرازيلي والمراعاة المطلقة لأوامر المحكمة فيما يتعلق بالسيادة الوطنية". على وجه التحديد، فرض مورايس غرامة على X في 19 سبتمبر لاستعادة خدماتها في البلاد لبعض الأشخاص على الرغم من حظر الموقع. كما فرض القاضي غرامة على الشركة بعد أن تجاهلت X الحظر للمرة الثانية في 23 سبتمبر من خلال Starlink.

قاوم مالك X، إيلون ماسك، في السابق أمر مورايس بإزالة وتجميد العديد من الحسابات التي كانت تنشر معلومات مضللة على المنصة.

اعتبر ماسك ذلك بمثابة رقابة واختار إغلاق عملياته في البلاد بدلاً من الامتثال.

وردًا على ذلك، أمر مورايس مزودي الإنترنت في البلاد بحظر منصة التواصل الاجتماعي وإصدار قاعدة جديدة مفادها أن أي شخص يُكتشف أنه يصل إلى X من خلال VPN قد يواجه غرامة يومية قدرها 50000 ريال برازيلي (8900 دولار).

كما جمدت المحكمة الحساب المصرفي البرازيلي لمزود خدمة الإنترنت Starlink التابع لشركة SpaceX. وسحبت في النهاية 18.35 مليون ريال برازيلي (3.4 مليون دولار) من حساب Starlink وX لتسوية العقوبات السابقة التي فرضتها المحكمة العليا على الشبكة الاجتماعية.

قبل أيام قليلة، ورد أن محاميي X قدموا وثيقة إلى المحكمة تسمي الممثل القانوني للشركة في البرازيل، كما طالب مورايس.

كما أزال الموقع الحسابات التي ذكرها القاضي في توجيهاته الأولية والتي حددها على أنها تهديد للديمقراطية، مما يدل على أنه مستعد الآن للامتثال لأوامر المحكمة.

في ذلك الوقت، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن شركة X فشلت في تقديم جميع المستندات اللازمة لحمل البرازيل على رفع الحظر.

ويشير تصريح مورايس بأن الشركة يمكنها "العودة فورًا إلى أنشطتها" بعد أن تدفع هذه الغرامة إلى أن شركة X قد نجحت في تسوية الأمر، وقد يتمكن المستخدمون البرازيليون من الوصول إلى الموقع قريبًا.