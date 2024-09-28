OpenAI تخطط لزيادة سعر ChatGPT إلى 44 دولارًا

يقال إن شركة OpenAI تخبر المستثمرين أنها تخطط لفرض رسوم بقيمة 22 دولارًا شهريًا لاستخدام ChatGPT بحلول نهاية العام. كما تخطط الشركة لزيادة السعر الشهري بشكل كبير على مدى السنوات الخمس المقبلة حتى 44 دولارًا.

وتظهر الوثائق التي حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز أن شركة OpenAI حققت 300 مليون دولار من الإيرادات في أغسطس هذا العام، وتتوقع تحقيق مبيعات بقيمة 3.7 مليار دولار بحلول نهاية العام. وستتسبب النفقات المختلفة مثل الرواتب والإيجار وتكاليف التشغيل في خسارة الشركة 5 مليارات دولار هذا العام.

ويقال إن شركة OpenAI توزع الوثائق التي أوردتها صحيفة نيويورك تايمز كجزء من حملة للعثور على مستثمرين جدد لمنع أو تقليل العجز المالي. ولحسن الحظ، تجمع شركة OpenAI الأموال بتقييم 150 مليار دولار، وقد تجلب جولة جديدة من الاستثمارات ما يصل إلى 7 مليارات دولار.

ويقال أيضًا إن شركة OpenAI في خضم التحول من شركة غير ربحية إلى شركة ربحية. يسمح نموذج الأعمال بإزالة أي حدود على عوائد المستثمرين حتى يكون لديهم مساحة أكبر للتفاوض على مستثمرين جدد بمعدلات أعلى محتملة.