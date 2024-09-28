"ممكن" توفر 1000 فرصة عمل للسيدات في ملتقى توظيف المرأة

انطلق، السبت، ملتقى توظيف المرأة في مبني الجريك كامبس بمنطقة وسط البلد، وهو الملتقي الذي تنظمه منصة "ممكن" للمرة الأولى بالتعاون مع “شغلني” بهدف توفير فرص عمل مناسبة للسيدات في مختلف المجالات، وتمكينهن اقتصاديا.

ويهدف الملتقي إلى إتاحة أكثر من 1000 فرصة عمل أمام السيدات، ممن يرغبن في العودة لسوق العمل مرة أخرى، تقدمها ما يزيد عن 70 شركة في مجالات الاتصالات، والبنوك، والطب، والتعليم، والشحن.

ويتضمن الملتقي عددا من الفعاليات من بينها ندوات عن: الاستثمار في المرأة وتمكينها في سوق العمل، وريادة الأعمال وكيفية تعزيز القيادة النسائية في المجال الرقمي، يشارك فيها نجوم "شارك تانك" المهندس محمد فاروق، والمهندس أحمد طارق، ورائد الأعمال أيمن عباس، والشارك دينا غبور، وعدد كبير من الخبراء في مجالات العمل.

كما يتضمن الملتقى جلسات مفتوحة بمشاركة عدد من السيدات الملهمات ممن انضممن إلى سوق العمل وحققن إنجازات ملموسة، وتشارك السباحة رندا المهدي الحضور تفاصيل قصتها الملهمة وكيف أصبحت أول سباحة مصرية ودولية تسبح منفردة لمسافة 14 كم في بحيرة آنسي بفرنسا في خمس ساعات و11 دقيقة.

قالت عبير الليثي، مؤسس مشارك في منصة ممكن: " منذ انطلاق منصة "ممكن" قبل عامين ونحن نهدف إلى دعم ومساعدة السيدات للعودة إلى سوق العمل مرة أخرى مهما كانت أعمارهن أو إذا كن ممن امتلكن خبرة عمل سابقة أو لا. ومن خلال الملتقي الذي تنظمه "ممكن" للمرة الأولي نعمل على توفير فرصة للسيدات للالتقاء وجها لوجه مع ممثلي الشركات في مجالات مختلفة لتسهيل عملية التوظيف والتعرف على الفرص المتاحة في سوق العمل، وتقييم المهارات في ظل المطلوب في الوظائف المختلفة".

وأكدت "الليثي" أن السيدات، خاصة في المنطقة العربية، يظهرن دائما التزاما أكبر ومهارة في سوق العمل وقدرة على مواجهة التحديات؛ لذلك فمن المهم منحهن فرصة لتنمية مهاراتهن والاستفادة بها في دعم الاقتصاد وتنمية المجتمع بشكل مستدام وهو ما أصبح العالم كله يتجه إليه.

أضافت رضوى العطار، مؤسس مشارك في منصة ممكن: "نؤمن في "المنصة" بأهمية إتاحة الفرصة للجميع؛ فحتى الآن لا تزيد مساهمة المرأة المصرية في قوة العمل عن 15.9 % من إجمالي قوة العمل؛ لذلك من الضروري المساهمة بشكل فعال في زيادة وتحسين مشاركة المرأة في جميع المجالات. ومن خلال الملتقي نحرص على وجود ورش عمل تعزز مهارات السيدات والمشاركة في مناقشات مستنيرة والتواصل مع أصحاب العمل والأكاديميين حتى تتعرف كل سيدة بشكل أكبر على إمكانياتها وكيف يمكنها أن تتحرك بشكل إيجابي وصحيح للحصول على فرصة عمل".

وأشارت "العطار" إلى أن منصة "ممكن" تقدم دورات تدريبية متعددة بالتعاون مع خبراء لتنمية المهارات ومساعدة السيدات في المراحل العمرية المختلفة على الدخول في سوق العمل، مضيفة أن السيدات لديهن رغبة حقيقية في العمل.

يذكر أن منصة ممكن تأسست منذ عامين بهدف مساعدة السيدات، ممن لم يعملن من قبل، أو توقفن عن العمل لفترة، على العودة لسوق العمل مرة أخري أو البدء في مشروعاتهن الخاص، واستطاعت "ممكن" بالفعل عقد العديد من الشراكات والمساهمة في توظيف السيدات، ووصل عدد زيارات موقع "ممكن" إلى أكثر من نصف مليون زيارة منذ انطلاقه، وبلغ عدد النساء المسجلات على المنصة أكثر من 70 ألف سيدة.