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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ختام مميز وإشادة كبيرة من المشاركين بدورة السلام الثالثه للهبكيدو بالمركز الأولمبي "صور"

بوابة الوفد الإلكترونية

اختتمت اليوم السبت فعاليات الدورة التدريبية الدوليه للهابكيدو والتي أقيمت على مدار 3 أيام بالمركز الأوليمبي بالمعادي؛ بحضور محمد عبدالسلام مؤسس اللعبة في مصر ورئيس اللجنة المصرية العليا للهبكيدو  وأعضاء اللجنة رباب محمد ومحمد مختار وأحمد عبدالعزيز.

وكشف محمد عبدالسلام ان الدورة شهدت مشاركة كبيرة خاصة في ظل الاهتمام الكبير من الاتحاد الدولي للعبة بالدورة والتي تهدف إلى نشر و تنشيط رياضة الهبكيدو  في مصر و الدول العربية.

وتابع بان الدورة شهدت حضور كل من مسان جورباني رئيس الاتحاد الدولي للهبكيدو وكلاوس شوماخر رئيس الاتحاد الألماني وديفيد ماك ممثلا للاتحاد الإنجليزي وشانتال اسلير ممثلا للاتحاد السويسري وابستلوس فيلورس ممثل الاتحاد اليوناني وكاثرين هيستر ممثلة الاتحاد اليوناني؛ بجانب عدد من نحوم وابطال اللعبة حول العالم منهم دينا غورباني و بيكا سيمينز و ايفا سنل.

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الجريدة الورقية