عاجل
مقتل زينب نصر الله ابنة الأمين العام لحزب الله في غارة بيروت حزب الله يستهدف مستعمرة كتسرين بصلية صاروخية ‏ تفاصيل اغتيال حسن نصرالله تحت الأرض بـ14 طابقًا
السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يفتتحان المشروعات الاستثمارية والإنشائية بنادي أولاد صقر الرياضي

بوابة الوفد الإلكترونية

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، المبني الإداري للمركز إنشاء جديد بتكلفة إجمالية 1.315.225جنيهاً، ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة الإنشائية والتطويرية لمراكز الشباب والأندية الرياضية بمحافظة الشرقية.


وتفقدا الوزير والمحافظ، ملعب كرة اليد، وشهدا تدريبات فرق كرة اليد بالنادي، بالإضافة إلى افتتاح الملعب الخماسي بتكلفة إجمالية 1.300.00، كما تفقدا أكاديميات كرة القدم بالنادي والتقاط الصور التذكارية مع فرق الأكاديميات.


وقام الدكتور أشرف صبحي والمهندس حازم الأشموني بافتتاح حمام سباحة نصف أوليمبي بنظام حق الانتفاع بإجمالي عائد استثماري 10.57.975 جنيها لمدة 15 سنة.


وجاء ذلك، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من الشخصيات العامة بأولاد صقر.

 

الجريدة الورقية