Threads تضيف ميزة مشاركة الموقع إلى المنشورات

يبدو أن Threads تطرح ميزة جديدة لتحديد الموقع تسمح للمستخدمين بإضافة موقع إلى منشوراتهم. أبلغ بعض المستخدمين عن رؤية التغيير في تطبيق Threads، على الرغم من أنه لا يبدو متاحًا للجميع حتى الآن.

تشبه هذه الميزة تحديد الموقع على Instagram. عندما تمنح Threads حق الوصول إلى موقعك، سترى قائمة بالأماكن القريبة التي يمكنك تحديدها، على الرغم من أنه يمكنك أيضًا البحث يدويًا عن مكان. على سبيل المثال، رأيت أن بعض المستخدمين قاموا بالفعل بوضع علامة على منشوراتهم على سبيل المزاح بأنها "جحيم".

وفقًا لإخلاء المسؤولية داخل التطبيق من Meta، تخطط الشركة لاستخدام مشاركة الموقع لتخصيص Threads بشكل أفضل من خلال عرض "محتوى مخصص" حول الأماكن القريبة. يمكن أن يساعد التغيير في تحسين وظيفة البحث في Threads، والتي لا تزال غالبًا ما تكون غير كافية، وجعل التطبيق أكثر فائدة قليلاً لمتابعة الأخبار العاجلة والأحداث الأخرى في الوقت المناسب.



قد يكون التغيير مفيدًا أيضًا في المستقبل عندما تقوم Meta أخيرًا بتشغيل مفتاح الإعلان في Threads. قال مارك زوكربيرج إن الشركة تخطط لمواصلة تطوير الخدمة قبل جلب الإعلانات إلى المنصة، لكن الحصول على موافقة المستخدمين على مشاركة المواقع من شأنه أن يوفر جزءًا مهمًا من المعلومات لآلة الإعلان الخاصة بالشركة.

لم تستجب Meta على الفور للأسئلة حول الميزة، لكن يبدو أن الشركة لا تزال تطرحها. ظهرت مشاركة الموقع بالنسبة لي في تطبيق Threads، لكنها اختفت بعد حوالي ساعة. لا يبدو أنها مرئية على الإطلاق حتى الآن في إصدار الويب من Threads.