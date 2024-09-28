وزير التعليم العالي يؤدي تحية العلم في جامعة حلوان

أدى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، تحية العلم في جامعة حلوان وسط قيادات الجامعة والطلاب.

وتفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي جامعة حلوان، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، برفقة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعة.

يأتي ذلك في بداية جولات وزير التعليم العالي لمتابعة استعدادات الجامعات لبدء العام الدراسي الجديد 2024/2025.

حديث أبوي بين وزير التعليم العالي والطلاب

وتبادل وزير التعليم العالي مع عدد من الطلاب حديثا أبويا، واطمأن على استعدادهم لبدء العام الدراسي الجديد.

وتفقد وزير التعليم العالي المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل، واطمأن على تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة لضمان حُسن سير وانتظام العملية التعليمية.

ووجه وزير التعليم العالي بتنظيم جولة تعريفية للطلاب بالبرامج الدراسية ونظم الدراسة بها، مشيرًا إلى أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وافتتح وزير التعليم العالي والدكتور السيد قنديل معرضًا للأنشطة والمُبادرات الطلابية تحت عنوان "صنع في جامعة حلوان".

وعرض فيه الطلاب الكثير من الأعمال الفنية واليدوية المُتميزة، فضلًا عن الاستماع إلى عدد من العروض الموسيقية والغنائية الوطنية.

وتفقد وزير التعليم العالي الصالة المغطاة بنادي جامعة حلوان وحرص على تشجيع الطلاب المتواجدين في الصالة على ممارسة الرياضة بشكل مستمر.

كما حرص وزير التعليم العالي على التقاط الصور التذكارية معهم.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الجامعات الحكومية لها دور كبير في تطوير البحث العلمي والمشاركة في جميع المشروعات والأنشطة المختلفة.

ولفت وزير التعليم العالي إلى ضرورة الاستمرار في التعاون وعقد شراكات دولية مع كُبرى الجامعات الدولية للارتقاء بجودة الخدمات التعليمية المُقدمة للطلاب.

وانطلق العام الدراسي الجديد 2024-2025 في الجامعات والمعاهد اليوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2024.