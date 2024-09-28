اتهام 3 إيرانيين باختراق حملة ترامب

وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات لثلاثة مواطنين إيرانيين كجزء من محاولة اختراق رسائل البريد الإلكتروني وأجهزة الكمبيوتر التي يستخدمها موظفو حملة الرئيس دونالد ترامب وغيرها من الاتصالات السياسية.

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مسؤولين بوزارة العدل قدموا اتهامات ضد مسعود جليلي وسيد علي أغاميري وياسر بلاغي في لائحة اتهام قدمت يوم الخميس في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا. تزعم لائحة الاتهام أن الرجال الثلاثة "أعدوا وشاركوا في حملة قرصنة واسعة النطاق" ضد مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين وحملات سياسية ووسائل الإعلام.

وفقًا للائحة الاتهام فإن "نشاط جليلي وأغاميري وبالغي هو جزء من جهود إيران المستمرة [...] لتآكل الثقة في العملية الانتخابية الأمريكية". كما يواجهون اتهامات محتملة مثل تقديم الدعم المادي لمنظمة إرهابية أجنبية محددة والاحتيال الإلكتروني وسرقة الهوية المشددة.

ويتهم المشتبه بهم بإدارة حملة قرصنة مستهدفة ارتكبت في إيران على مدى أربع سنوات. ومن بين ضحاياهم مسؤولون حاليون وسابقون في وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية والسفير الأمريكي في إسرائيل ومنظمة حقوق إنسان إيرانية.

ث م في مايو الماضي، نجح المتسللون الثلاثة في الوصول إلى حسابات تابعة لمسؤولي حملة ترامب. (كانت محاولات اختراق موظفي حملة بايدن، على ما يبدو، غير ناجحة). تلقى موظفو حملة الرئيس جو بايدن وكذلك منافذ إخبارية مثل صحيفة واشنطن بوست وبوليتيكو رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها من حساب AOL مملوك لـ "روبرت" تحتوي على مواد مسروقة من حملة ترامب، وشملت بعض نتائج استطلاعات الرأي الداخلية وملف فحص زميل ترامب في الترشح السناتور جيه دي فانس.

وبسبب قوانين التسليم، من غير المرجح أن يتم تقديم هؤلاء المتسللين إلى العدالة على الأراضي الأمريكية.