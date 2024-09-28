لعبة Walkabout Mini Golf تحصل على إصدار محمول

لقد امتلأت لعبة Walkabout Mini Golf باللاعبين منذ إطلاقها في نفس وقت إطلاق Meta Quest 2. والآن تنتقل لعبة الجولف المصغرة متعددة اللاعبين إلى أجهزة iOS.

يقوم المطور Mighty Coconut حاليًا باختبار لعبة الجولف المصغرة الخاصة به للجوال Walkabout Mini Golf: Pocket Edition ويخطط لإصدار نسخة كاملة على App Store في 10 أكتوبر.

قد تكون نسخة Pocket متاحة على الأجهزة المحمولة ولكن النسخة المصغرة من لعبة الجولف المصغرة لا تبتعد عن واجهتها الافتراضية.

يمكن لعب لعبة Walkabout لنظام iOS في وضعين مختلفين: وضع "Touch-to-Putt" حيث تستخدم شاشة اللمس للنقر وسحب ضربتك ووضع "Swing-to-Putt" حيث تمسك بجهاز iPhone الخاص بك مثل المضرب وتضرب ضربتك بنفس الطريقة التي تستخدمها في إصدار الواقع الافتراضي.

تعد لعبة Walkabout Mini Golf واحدة من أكثر ألعاب الواقع الافتراضي متعددة اللاعبين شهرة لسلسلة Meta Quest. تتضمن لعبة الجولف المصغرة الافتراضية سلسلة واسعة من الملاعب المصممة بشكل فني بما في ذلك بعض الملاعب المستوحاة من الأفلام والبرامج التلفزيونية والألعاب مثل متاهة جيم هينسون ولعبة الألغاز ميست وشخصيات الطين المتحركة والاس وغروميت. كما صممت مايتي كوكونت ملعب جولف مع شركة مياو وولف للفن الغامر وسلسلة من الملاعب المستوحاة من أعمال جول فيرن.