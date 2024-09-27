"موسم الرياض " يعلن مكافأة ضخمة لـ الزمالك بعد التتويج بالسوبر الأفريقي

كشف الإعلامي الرياضي ابراهيم فايق عن مكافأة ضخمة لنادي الزمالك بعد التتويج بالسوبر الأفريقي.

وقال ابراهيم فايق أن موسم الرياض أعلن حصول الزمالك على مكافأة ضخمة تقدر بـ مليون ونصف دولار كجائزة مالية للقلعة البيضاء بالتتويج بالسوبر الافريقي بخلاف الجوائر المالية التي سيقدمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لبطل السوبر.

نجح نادي الزمالك في التتويج ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4/3، في المباراة المقامة الآن على ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض بنهائي كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم.

جاء الهدف من ركلة جزاء عن طريق النجم وسام أبو علي في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي بعد تدخل عنيف من اللاعب حمزة المثلوثي على قدم أكرم توفيق.

وأدرك ناصر منسي هدف التعادل في الدقيقة 77 من عمر المباراة من تسديدة أرضية على إثر عرضية متقنة من عمر جابر.