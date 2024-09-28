غداً السبت.. المنيا تحتفل باليوم العالمى للسياحة

تقيم محافظة المنيا، غدا السبت، إحتفالية كبرى باليوم العالمي على المسرح الروماني بكورنيش النيل بمدينة المنيا، حيث أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، عن إقامة احتفالية كبري بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، مساء غد السبت وذلك على المسرح الرومانى، وذلك فى إطار الترويج للمناطق الأثرية بالمحافظة، والتعريف بدور المحافظة الثقاقي والتاريخي على مر العصور ،من ، خلال نشر الإهتمام بالزيارات والرحلات السياحية المختلفة ، التى تعود بفوائد كثيرة من معرفة ثقافات ، وقيم ومعلومات جديدة ومتنوعة عن المحافظة.

وقرر اللواء كدواني ، فتح باب الزيارة للمناطق الأثرية والسياحية بالمجان غدًا السبت أمام الزائرين، بمناسبة "يوم السياحة العالمى"، مشيرًا إلى أنه تم وضع برنامج بالتنسيق بين إدارة السياحة ومديريتى الشباب والرياضة والثقافة للترويج لتاريخ المحافظة الذى يمتد عبر العصور.

وأوضح المحافظ، أن المنيا تعد ثالث محافظة غنية بآثارها على مستوى الجمهورية بعد محافظتى الجيزة والأقصر فعلى أرضها كانت أول دعوة للتوحيد، وفيها استقرت العذراء مريم والسيد المسيح، واحتضنت أبنائها مسيحيين ومسلمين، لينعم الجميع بالأمن والسلام، لافتا إلى ان شعار الاحتفال باليوم العالمى للسياحة هذا العام هو ( السياحة و السلام ) وهو ما يتجسد على ارض عروس الصعيد .

تتضمن الإحتفالية ، افتتاح معرض مصغر لبعض المنتجات اليدوية والفنية ، التى تعبر عن محافظة المنيا ، بالتعاون مع إدارة السياحة بالديوان العام ، ومنصة أيادي مصر و المتحف الآتونى، كما تضم عرضا لفيلم تسجيلى عن السياحة ، من اعداد إدارة الإعلام بالمحافظة ، و باقة متميزة من التابلوهات الإستعراضية منها ، التنورة ، والتحطيب ، ورقص فرعونى لفرقة الفنون الشعبية ، بالإضافة ، إلى فقرة عزف على الآلات الشعبية ، وعروض فنية متنوعة و كورال وفرقة الموسيقى العربية ، إلى جانب تقديم عروض رياضية .