102 مليون دولار غرامة على Meta لتخزين كلمات المرور

فرضت لجنة حماية البيانات الأيرلندية (DPC) غرامة قدرها 101.5 مليون دولار (91 مليون يورو) على شركة Meta بعد الانتهاء من تحقيق في خرق أمني في عام 2019، حيث قامت الشركة عن طريق الخطأ بتخزين كلمات مرور المستخدمين في نص عادي. تحدث إعلان Meta الأصلي فقط عن كيفية العثور على بعض كلمات مرور المستخدمين مخزنة في نص عادي على خوادمها في يناير من ذلك العام. ولكن بعد شهر، قامت بتحديث إعلانها لتكشف عن تخزين ملايين كلمات مرور Instagram أيضًا بتنسيق يمكن قراءته بسهولة.

وبينما لم تذكر Meta عدد الحسابات المتأثرة، أخبر أحد كبار الموظفين Krebs on Security في ذلك الوقت أن الحادث شمل ما يصل إلى 600 مليون كلمة مرور. تم تخزين بعض كلمات المرور بتنسيق سهل القراءة في خوادم الشركة منذ عام 2012. كما ورد أنها كانت قابلة للبحث من قبل أكثر من 20 ألف موظف في Facebook، على الرغم من أن DPC أوضحت في قرارها أنه على الأقل لم يتم إتاحتها لأطراف خارجية.

وجدت DPC أن Meta انتهكت العديد من قواعد GDPR المتعلقة بالاختراق. وقررت أن الشركة فشلت في "إخطار DPC باختراق البيانات الشخصية فيما يتعلق بتخزين كلمات مرور المستخدم في نص عادي" دون تأخير غير مبرر وفشلت في "توثيق انتهاكات البيانات الشخصية المتعلقة بتخزين كلمات مرور المستخدم في نص عادي". وقالت أيضًا إن Meta انتهكت GDPR بعدم استخدام التدابير الفنية المناسبة لضمان أمان كلمات مرور المستخدمين ضد المعالجة غير المصرح بها.

"من المقبول على نطاق واسع أن كلمات مرور المستخدم لا ينبغي تخزينها في نص عادي، مع الأخذ في الاعتبار مخاطر إساءة الاستخدام التي تنشأ عن وصول الأشخاص إلى مثل هذه البيانات. يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن كلمات المرور موضوع النظر في هذه الحالة حساسة بشكل خاص، لأنها ستمكن من الوصول إلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للمستخدمين،" قال نائب مفوض DPC، جراهام دويل، في بيان.

كما وجهت DPC توبيخًا للشركة بالإضافة إلى العقوبة. قد نعرف المزيد حول ما يعنيه ذلك بالنسبة لشركة Meta بالضبط عندما تنشر اللجنة قرارها النهائي الكامل والمعلومات الأخرى ذات الصلة في المستقبل.