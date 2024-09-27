الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

انطلاق فعاليات مهرجان العروض القصيرة في المعهد العالي للفنون الشعبية

بوابة الوفد الإلكترونية

يعلن المعهد العالى للفنون الشعبيه عن انطلاق فعاليات مهرجان العروض القصيرة - الدورة الأولى (دورة الفنانة سناء جميل) 

سيُقام حفل الافتتاح اليوم في تمام الساعة 5 مساءً على مسرح مدرسة الفنون اخراج محمد شاكر ، يليه عرض مسرحي بعنوان "لوحة بلا هوية" من إخراج ياسين الغمري الساعة 6:30 مساءً.

المهرجان تحت رعاية أ.د. غادة جبارة - رئيس أكاديمية الفنون، وأ.د. سمر سعيد - عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، وإشراف أ.م.د. ولاء محمد - رائد اللجنة الفنية، مع إدارة عمرو محروس.

يدعوا المعهد العالى للفنون الشعبيه جميع الفنانين و المهتمين لحضور هذه الفعاليات المميزة والمشاركة فيها .

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