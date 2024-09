شاهد.. برومو The Last of Us يظهر إيلي في خطر وجويل بعلاج نفسي

يصادف السادس والعشرون من سبتمبر يوم The Last of Us، وللاحتفال بهذه المناسبة، أصدرت HBO أول مقطع دعائي مناسب للموسم الثاني من لعبة محاكاة البؤس التي تقتبسها من المسلسل.

ويمتد هذا المقطع الدعائي إلى مقطع فيديو قصير شاهدناه قبل عدة أسابيع، والذي تضمن لمحات أولى لشخصية كاثرين أوهارا (معالجة نفسية على ما يبدو) وكايتلين ديفر بدور الوافدة الجديدة المحورية آبي. وهناك المزيد من كليهما هنا، بما في ذلك ذلك التسلسل المرعب للمصابين الذين كادوا يسحقون آبي تحت سياج من الأسلاك الشبكية.

هناك عدد غير قليل من اللحظات الأخرى التي يمكن التعرف عليها من The Last of Us Part II في المقطع الجديد، بما في ذلك لقاء بين إيلي (بيلا رامزي) ومصابة في سوبر ماركت مهجور ومشهد شهير لها وهي تعزف على الجيتار لدينا (إيزابيلا ميرسيد). يظهر مقطع مترو الأنفاق في اللعبة، إلى جانب السيرافيت وجيفري رايت، الذي يعيد تمثيل دوره في الجزء الثاني كزعيم لفصيل مسلح. بالطبع، يظهر جويل (بيدرو باسكال) في جميع أنحاء المقطع الدعائي أيضًا - يعزف على الجيتار مع إيلي ويذرف الدموع، على ما يبدو أثناء وجوده في موعد علاجي مع أوهارا.

لسوء الحظ، لا يحدد المقطع تاريخ إصدار الموسم، والذي سيتم بثه في عام 2025. ومع ذلك، أشار رئيس HBO كيسي بلويز مؤخرًا إلى أنه سيصل في النصف الأول من العام المقبل ليكون مؤهلاً لجوائز إيمي التالية (ينطبق نفس الشيء على الموسم التالي من The White Lotus).

في مكان آخر، تحتفل Naughty Dog بيوم TLoU بطريقتها الخاصة ببعض البضائع الجديدة وغيرها من المعلومات. هناك مجموعة جديدة من الصور الرمزية والرموز التعبيرية المتعلقة بـ TLoU والتي يمكنك التقاطها باستخدام Steam Points، إلى جانب مقطع فيديو لبدء تشغيل Steam Deck. في غضون ذلك، يمكن لأعضاء PS Plus Extra وPremium الوصول إلى طبعة PS5 الجديدة من اللعبة الأولى دون أي تكلفة إضافية بدءًا من اليوم.