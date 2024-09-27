أجهزة التلفاز الذكية من إل جي تجلب الإعلانات إلى شاشات التوقف

بدأت إل جي في عرض إعلانات شاشات التوقف على جميع أجهزة التلفاز الذكية، حتى طرازات OLED باهظة الثمن، وفقًا لبيان صحفي صادر عن إل جي وتقرير FlatpanelsHD. تظهر المواضع قبل تنشيط شاشة التوقف العادية.

بالإضافة إلى إعلان لقناة البث الخاصة بإل جي، رصد أحد مراجعي FlatpanelsHD إعلانات تابعة لجهات خارجية. ستظهر إعلانات شاشات التوقف "عبر الشاشة الرئيسية وقنوات إل جي ومتجر المحتوى على أجهزة التلفاز الذكية من إل جي"، وفقًا لشركة إل جي. يتم تشغيل هذه الإعلانات افتراضيًا الآن ولكن يمكن تعطيلها في الإعدادات.



لم تروج إل جي "للميزة" الجديدة للجمهور، لكنها أعلنت عنها على موقع حلول إعلانات إل جي. وقالت الشركة إنها "وجدت أن إعلانات شاشات التوقف تزيد في المتوسط ​​بمقدار 2.5 مرة من الوعي بالعلامة التجارية... مما يتحدى الافتراض القائل بأن انتباه المشاهد محدود بمجرد أن تكون شاشة التلفاز خاملة".



قد يكون الأمر رائعًا للمعلنين، ولكن المشترين الذين يدفعون ما يصل إلى 4500 دولار مقابل جهاز تلفزيون عالي الجودة قد لا يكونون متحمسين جدًا. لا يكلف العديد من مالكي أجهزة التلفزيون أنفسهم عناء إيقاف تشغيل "تأثير المسلسلات التليفزيونية" الذي ينعم بالحركة على أجهزة التلفزيون الخاصة بهم، لذلك قد تعتقد LG أنها لن تغوص في القوائم لإيقاف تشغيل الإعلانات أيضًا.

تتدخل LG بالفعل في عادات المشاهدة لدى مشتريها من خلال جمع بيانات تتبع التعرف على المحتوى التي تم جمعها من أجهزة التلفزيون الخاصة بها وتسليمها لشركة التصنيف Nielsen. دفع هذا النوع من إمكانات الإيرادات في شركة ذات هوامش ضيقة الشركة إلى إطلاق قسم حلول الإعلانات LG في وقت سابق من هذا الشهر، بهدف إيجاد طرق جديدة لعرض الإعلانات وتتبع مستخدمي أجهزة التلفزيون الذكية. هناك شركات أخرى مذنبة بتقديم الإعلانات في أنظمة التلفزيون الذكية الخاصة بها أيضًا، بما في ذلك Samsung وRoku وTCL وغيرها.