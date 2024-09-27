خرائط جوجل تحدد شركات التقييمات المزيفة

لقد تحولت ببطء إلى ذلك الشخص المحبط الذي لن يذهب إلى مكان ما قبل التحقق من تقييماته على خرائط جوجل. ومع ذلك، أشعر أيضًا بالشك عندما تكون التقييمات جيدة جدًا - لا يوجد ما يرضيني، على ما يبدو - لذلك أشعر بالارتياح لسماع أن جوجل تسهل اكتشاف التقييمات المزيفة. تصدر جوجل الآن تحذيرًا للشركات المعنية، قائلةً، "تم إزالة التقييمات المزيفة المشتبه بها مؤخرًا من هذا المكان".

تعرضت جوجل سابقًا لانتقادات شديدة من هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA)، التي فتحت تحقيقًا في تعاملها مع التقييمات المزيفة في عام 2021. اكتشف مستخدم على X (تويتر سابقًا) لأول مرة التغيير في التعامل مع التقييمات على صفحة خرائط لشركة في المملكة المتحدة (ربما كانت مصادفة).

لم تؤكد جوجل بعد الميزة أو المكان الذي ستتوفر فيه، لكن تقارير مائدة محرك البحث المستديرة أفادت أن جوجل قامت مؤخرًا بتحديث صفحة الدعم ذات الصلة لتطبيقها عالميًا.

تحدد جوجل القيود المحتملة التي يمكن فرضها على الشركات التي تنتهك سياسة المشاركة المزيفة. تتمثل إحدى النقاط في أن "ملف تعريف الشركة سيعرض تحذيرًا لإعلام المستهلكين بإزالة المراجعات المزيفة". تشمل القيود المؤقتة الأخرى عدم تلقي تقييمات أو مراجعات جديدة، أو عدم نشر التقييمات أو المراجعات الحالية. إذا حدث أي من هذه الإجراءات، فسيتلقى أصحاب الأعمال بريدًا إلكترونيًا من Google ويمكنهم استئناف القرار.

في حين أن المراجعات المزيفة يمكن أن تأتي من الشركات في محاولة لتعزيز تصنيفاتها، إلا أنها يمكن أن تأتي أيضًا من أشخاص يأملون في إفسادها. إذا أبلغت شركة ما عن هذه المراجعات المزيفة، فمن غير الواضح ما إذا كان نفس التحذير سيظهر (حيث إن الصياغة تجعل الشركة تبدو مخطئة بالتأكيد).