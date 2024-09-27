إنتل تطرح إصلاحًا آخر لمشاكل جهد وحدة المعالجة المركزية

تقول شركة إنتل إنها حددت أربعة سيناريوهات يمكن أن تؤدي إلى مشكلات في استقرار الجهد في معالجات Core من الجيل الثالث عشر والرابع عشر، وأصدرت تحديثًا جديدًا آخر لمعالجة المشكلة. يواجه عملاؤها مشكلات مع هذه المعالجات منذ عام 2022، ولكن في يوليو من هذا العام فقط اكتشفت الشركة أن مشاكل عدم الاستقرار كانت ناجمة عن ارتفاع جهد التشغيل. أوضحت الشركة في ذلك الوقت أن خوارزميات التعليمات البرمجية الدقيقة كانت ترسل طلبات جهد غير صحيحة إلى معالجاتها. التعليمات البرمجية الدقيقة، أو أكواد الآلة، هي مجموعات من التعليمات على مستوى الأجهزة. ووعدت إنتل في نفس الإعلان بإصدار تصحيحات التعليمات البرمجية الدقيقة لمعالجة "السبب الجذري للتعرض لارتفاع الجهد".

في منشورها الجديد على صفحة مجتمعها، عددت إنتل السيناريوهات الأربعة التي يمكن أن تسبب عدم استقرار الجهد، بدءًا من إعدادات توصيل الطاقة للوحة الأم التي تتجاوز إرشادات الطاقة الخاصة بها. سيناريو آخر هو أن خوارزمية التعليمات البرمجية الدقيقة كانت تسمح لمعالجاتها بالعمل في حالات أداء أعلى حتى في درجات الحرارة العالية. أصدرت الشركة بالفعل تصحيحًا للرمز المصغر لهذا في يونيو. يتضمن السيناريو الثالث خوارزمية رمز مصغر أخرى تطلب فولتات عالية بتردد ومدة يمكن أن تؤدي إلى حدوث المشكلة. كما أصدرت Intel تصحيحًا لهذا في أغسطس.

يعالج أحدث تصحيح للرمز المصغر أصدرته، والذي يحمل الاسم الرمزي 0x12B، السيناريو الرابع. على ما يبدو، يمكن للمعالجات تقديم طلبات جهد أساسي مرتفع أثناء النشاط الخفيف أو أثناء خمول الكمبيوتر. وزعت Intel هذا التصحيح على مصنعي اللوحات الأم، حيث يجب تحميله كتحديث BIOS. تعمل الشركة بالفعل مع شركائها، ولكن قد يستغرق الأمر عدة أسابيع حتى يقوم المصنعون بطرح الإصلاح لمنتجاتها.

تسببت مشكلات استقرار الجهد التي تعاني منها معالجات Intel Core من الجيل الثالث عشر والرابع عشر في تعطل أجهزة الكمبيوتر وفشلها تمامًا. واستنادًا إلى تقارير سابقة، فإن تثبيت التصحيحات التي أصدرتها Intel لن يصلح أجهزة الكمبيوتر التي بدأت بالفعل في إظهار أعراض المشكلة. بعد فترة وجيزة من إعلانها عن تحديد سبب فشل معالجاتها، قامت شركة إنتل بتمديد ضماناتها لمدة عامين حتى يتمكن العملاء من استبدال معالجاتهم. وكان هذا موضع ترحيب كبير، حيث إن حتى أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بشكل جيد في البداية قد تبدأ في إظهار مشكلات ثم تتعطل في النهاية.