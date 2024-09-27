ميرا موراتي أحدث قائدة تغادر OpenAI

غادرت ميرا موراتي شركة OpenAI، حيث كانت تشغل منصب كبير مسؤولي التكنولوجيا منذ عام 2018. وفي مذكرة شاركتها مع الشركة ثم نشرتها علنًا على X، قالت موراتي إنها تخرج "لأنني أريد أن أخلق الوقت والمساحة للقيام باستكشافاتي الخاصة".

اكتسبت موراتي رؤية إضافية كوجه لشركة الذكاء الاصطناعي عندما تولت لفترة وجيزة مهام الرئيس التنفيذي في نوفمبر 2023 عندما طرد مجلس الإدارة سام ألتمان. عاد ألتمان إلى القيادة واستأنفت موراتي العمل كرئيسة تقنية. ومع ذلك، فإن رحيلها يأتي بعد خروجين بارزين آخرين. في الشهر الماضي، أعلن الرئيس والمؤسس المشارك جريج بروكمان والمؤسس المشارك جون شولمان أنهما سيبتعدان عن شركة OpenAI. يأخذ بروكمان إجازة وينتقل شولمان إلى شركة الذكاء الاصطناعي المنافسة أنثروبيك.

هذا هو النص الكامل لبيان موراتي:

مرحباً بالجميع،

لدي شيء لأشاركه معكم. بعد الكثير من التفكير، اتخذت القرار الصعب بترك OpenAl.

لقد كانت السنوات الست والنصف التي قضيتها مع فريق OpenAl بمثابة امتياز غير عادي. وبينما سأعرب عن امتناني للعديد من الأفراد في الأيام القادمة، أود أن أبدأ بشكر سام وجريج على ثقتهما بي لقيادة المنظمة الفنية وعلى دعمهما طوال السنوات.

لا يوجد وقت مثالي أبدًا للابتعاد عن مكان عزيز، ومع ذلك فإن هذه اللحظة تبدو مناسبة. تمثل إصداراتنا الأخيرة من الكلام إلى الكلام وOpenAl o1 بداية عصر جديد في التفاعل والذكاء - الإنجازات التي أصبحت ممكنة بفضل براعتك وحرفيتك. لم نقم ببناء نماذج أكثر ذكاءً فحسب، بل قمنا بتغيير جذري لكيفية تعلم أنظمة الذكاء الاصطناعي والتفكير في المشكلات المعقدة.

لقد جلبنا أبحاث السلامة من المجال النظري إلى التطبيقات العملية، وخلقنا نماذج أكثر قوة ومواءمة وقابلية للتوجيه من أي وقت مضى. لقد جعل عملنا أبحاث الذكاء الاصطناعي المتطورة بديهية وسهلة الوصول إليها، وتطوير تكنولوجيا تتكيف وتتطور بناءً على مدخلات الجميع. هذا النجاح هو شهادة على عملنا الجماعي المتميز، وبفضل تألقك وتفانيك والتزامك تقف OpenAl على قمة ابتكار الذكاء الاصطناعي.

أنا أبتعد لأنني أريد خلق الوقت والمساحة للقيام باستكشافاتي الخاصة. في الوقت الحالي، ينصب تركيزي الأساسي على بذل كل ما في وسعي لضمان انتقال سلس، والحفاظ على الزخم الذي بنيناه.

سأظل ممتنًا إلى الأبد للفرصة التي أتيحت لي لبناء والعمل جنبًا إلى جنب مع هذا الفريق الرائع. معًا، دفعنا حدود الفهم العلمي في سعينا لتحسين رفاهة الإنسان. وبينما قد لا أكون في الخنادق معكم بعد الآن، سأظل أشجعكم جميعًا.

مع امتناني العميق للصداقات التي تم تشكيلها، والانتصارات التي تحققت، والأهم من ذلك، التحديات التي تغلبنا عليها معًا.

في منشور على X، كشف ألتمان أن كبير مسؤولي الأبحاث في الشركة، بوب ماكجرو، ونائب رئيس الأبحاث، باريت زوف، سيغادران الشركة أيضًا. وقال إنهم اتخذوا القرارات "بشكل مستقل عن بعضهم البعض ووديًا"، ولكن من المنطقي "القيام بكل هذا دفعة واحدة" من أجل تسليم سلس. ستمر قيادة OpenAI ببعض التغييرات نتيجة لذلك، مع تعيين مارك تشين، رئيس Frontiers Research، كنائب أول لرئيس قسم الأبحاث. تم تعيين الباحث العلمي جوش أتشيام كرئيس لتنسيق المهمة، بينما أصبح مارك نايت، رئيس الأمن، الآن كبير مسؤولي أمن المعلومات.