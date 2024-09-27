تقرير جديد يوضح خطة OpenAI للتحول إلى وضع الربح

هناك تغييرات كبيرة جارية في OpenAI. ذكرت رويترز أن شركة أبحاث الذكاء الاصطناعي تعيد هيكلة أعمالها من مجلس إدارة غير ربحي إلى شركة ربحية. وتقول النشرة أيضًا أن سام ألتمان سيحصل على أسهم في الشركة الجديدة.

لن يؤدي انتقال OpenAI إلى الربح إلى القضاء على كيانها غير الربحي بالكامل. ستمتلك المنظمة غير الربحية حصة في المشروع الجديد الهادف للربح ولكنها لن تتمتع بالقوة التي كانت تتمتع بها. أدلى متحدث باسم OpenAI ببيان مطابق للبيان الذي قدموه لتقرير Fortune الأولي حول إعادة الهيكلة. ألم يكن بإمكانهم على الأقل استخدام برنامج OpenAI لصياغة بيان مختلف؟

"نظل نركز على بناء الذكاء الاصطناعي الذي يفيد الجميع، ونحن نعمل مع مجلس إدارتنا لضمان أننا في أفضل وضع للنجاح في مهمتنا. المنظمة غير الربحية هي جوهر مهمتنا وستستمر في الوجود."

كما أن الانتقال إلى الربح من شأنه أن يوفر راتبًا كبيرًا للرئيس التنفيذي سام ألتمان. وتقول رويترز إنه سيحصل على حقوق ملكية في الشركة بمجرد اكتمال إعادة الهيكلة. ووفقًا لبعض التقديرات، قد تصل قيمة الشركة الربحية إلى 150 مليار دولار. كما سيزيل نموذج الربح الحد الأقصى لعائدات المستثمرين.

ويقال إن ألتمان كان يحاول نقل OpenAI إلى شركة ربحية أكثر تقليدية لبعض الوقت. ومن غير المعروف بالضبط متى سيحدث التحول حيث لا تزال تفاصيل الصفقة تمر بجميع الإجراءات القانونية.