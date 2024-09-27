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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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البعثة الأممية لحقوق الإنسان: إخلاء جنوب لبنان من السكان سلاح ذو حدين

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن المطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية قرار سياسي يمكنها من خلاله إنهاء الأزمة والحرب، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي شخص مقتنع بأن الولايات المتحدة الأمريكية يمكنها الضغط على إسرائيل لوقف الحرب.

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أمريكا مددت إسرائيل بمعدات عسكرية

وأضاف «أبو سعيد» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أمريكا مددت إسرائيل بمعدات عسكرية تبلغ قيمتها 2.7 مليار دولار، إذ أنه يعطي مؤشرًا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل في المنطقة.

ولفت إلى أن الوضع بجنوب لبنان يزداد سوءًا، إلى جانب ارتفاع أعداد النازحين، كون أنه لا يوجد إمكانية لاستيعاب كل الأعداد التي تنزح من الجنوب إلى المناطق اللبنانية الأخرى.، مشيرًا إلى أن الأمور بلبنان تذهب إلى التصعيد ولكن لا يمكن التنبؤ بما ستفعله قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام المقبلة. 

إخلاء المنطقة الجنوبية بلبنان 

وتابع: «إخلاء المنطقة الجنوبية بلبنان من السكان لكي يتمكن حزب الله من تنفيذ أي عملية عسكرية في حال هاجمتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ أن تفريغ الجنوب من الممكن أن يكون سلاح ذو حدين».

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