محلل سياسي: الصاروخ اليمني يستهدف إحداث مشاكل نفسية واقتصادية لإسرائيل (فيديو)

قال ماركو مسعد، عضو مجلس الشرق الأوسط للسياسات، إن إطلاق صاروخ من اليمن تجاه تل ابيب سواء من المليشيات الموجودة أو من محور المقاومة الإيراني الهدف الاستراتيجي منه هو إحداث مشكلة كبرى نفسية أو إحداث مشاكل اقتصادية في إسرائيل، موضحًا أن كثير من شركات الطيران توقف الرحلات من إلى تل ابيب، وأن هناك تأثير معنوي كبير لهذه الضربات ولكن لا يوجد تأثير كبير سواء في عدد الضحايا أو عدد القتلى.

وضع خط أحمر إلى ايران

وأضاف «مسعد»، خلال عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعوا خط أحمر إلى ايران وإلى اذرعها في المنطقة والخط الأحمر هو عدم إحداث ضرر كبير سواء في المنشآت العسكرية أو المدنية وعدم احداث ضرر كبير يؤدي إلى مقتل كثير من المدنيين أو عسكريين، فإذا تخطى الحوثيين او حزب الله هذا الخط الأحمر يمكن أن نتحدث عن حرب مفتوحة في المنطقة.

المنشآت الإسرائيلية

وتابع: «طالما هذه الضربات لا تؤثر تأثير كبير على المنشآت الإسرائيلية أو لا تؤثر بمقتل مدنيين أو عسكريين، فهي عبارة عن رسائل بأن المقاومة قادرة على الوصول إلى أعماق تل ابيب».