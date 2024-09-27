الرابطة الدولية للابداع الفكري والثقافي بفرنسا تفتتح معرض "ريشة عالمية بأيدي عربية10".. وتكشف مفاجأة للفائزين.. صور



انطلقت بالأمس فعاليات افتتاح معرض "ريشة عالمية بأيدي عربية10" برعاية الدكتور جيهان جادو، رئيسة الرابطة الدولية للابداع الفكري والثقافي ومقرها فرنسا، بالتعاون مع منسقة المعرض الفنانة التشكيلية علا ابراهيم سليمان.

وحضر فعاليات المعرض كلا من الدكتور سعد ابو زيد مدير مكتبة مصر العامة فرع الزاوية الحمراء، والاستاذ فينوس حامد استاذ النقد الفني بوزارة الثقافة المصرية، وتناول المعرض العديد الرسومات من ابداعات الشباب من مختلف الجنسيات العربية.



وبدورها قالت الدكتورة جيهان جادو، خلال كلمتها بالمعرض، إن الشيء الهام في معرض ريشة عالمية هو أنه يجمع جميع الاطياف العمرية، ونحن لدينا مشاركين ومشاركات متميزين جدا وهذا ما لمسته من خلال لوحاتهم الفنية التي تم عرضها اليوم بمكتبة مصر العامة.

واضافت جادو، " أنا بشكر كل الجهود اللي بذلت لهروج هذا المعرض بالشكل الناجح والمميز اليوم في مصر، واريد أن اقول لكم نبذة مختصرة عن الربطة الدولية للابداع الفكري ومقرها فرنسا انها منظمة تابعة لمنظمات المجتمع المدني في القانون الفرنسي ومسجلة مباشرة وقانونيا هناك".

وتابعت: " احنا هدفنا تبني المشروعات الصغيرة للاطفال وايضا الشباب وايضا الخبرات الكبيرة، يعني الرقم مش بس مقتصر على فئة عمرية معينة، وانا بحب دايما من خلال تواجدي هنا في مصر انه اكون في تواصل دائم مع الناس واحب ان هما دايما يشوفوا ايه اللي احنا بنعمله، مش كل مصري سافر برة يبقى ينسى بلده بالعكس، احنا كلنا بنحب بلدنا ودايما لما باجي مصر ببقى حريصة ان انا احضر وبشارك مع الأستاذة علا في المعارض الجميلة اللي هي بتعملها الحقيقة".

وقدمت الدكتورة جيهان جادو الشكر للمجهود الكبير الذي بذله جميع المشاركين بالمعرض، قائلة: " بشكركم على كل المجهود اللي اتعمل، بشكركم على اللوحات المتميزة، بشكر كل الاطفال وطبعا كل الخبرات الحلوة وبشكر كل العرب المتواجدين برسوماتهم، من العراق وكل الدول العربية اللي شاركت معي النهاردة وتونس وسوريا والمغرب سلطنة عمان، وكل الدول العربية اللي شاركت النهاردة بتأكد على أن الفن والادب والشعر والثقافة هي اللي بتجمع الشعوب".

واختتمت كلمتها قائلة: " احنا هنفضل اخوات ودايما اخوات واهلا بكم دايما في مصر ربنا يبارك فيكم وفي مجهودكم وانا سعيدة جدا بتواجدي معكم".

وعلى هامش فعاليات المعرض التقت كاميرا " بوابة الوفد الإلكترونية" بالدكتورة جيهان جادو، رئيسة الرابطة الدولية للابداع الفكري والثقافي ومقرها فرنسا، للوقوف على أهمية المعرض وأهدافه.

كما كشفت خلال لقاءنا معها عن مفاجأة تنتظر الفائزين أصحاب اللوحات المميزة بالمعرض، ستقدمها الرابطة الدولية للابداع الفكري والثقافي بفرنسا لهم.

شاهد الفيديو..

شاهد صور المعرض

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