طريقة عمل اللبنة في المنزل بـ٣ مكونات فقط

اللبنة هي أحد المنتجات اللبنية الشهيرة في العديد من الثقافات، وتعتبر من الأطعمة الغنية بالفوائد الغذائية. تُحضَّر اللبنة من خلال تخمير اللبن، مما يجعلها غنية بالبروتينات والكالسيوم والفيتامينات. تتميز اللبنة بنكهتها اللذيذة وقوامها الكريمي، وتستخدم في العديد من الوصفات أو كوجبة خفيفة مع الخبز، وفيما يلي نقدم لك طريقة سهلة لتحضير اللبنة في المنزل.





طريقة عمل اللبنة

المكونات:

- 1 لتر من اللبن (يمكن استخدام اللبن كامل الدسم أو قليل الدسم حسب الرغبة)

- ملح (حسب الذوق)

- قطعة شاش أو قماش نظيف لتصفية اللبن





خطوات التحضير:

1. تحضير اللبن

يُفضل استخدام اللبن الطازج، ويجب التأكد من أنه غير مبستر حتى نحصل على بكتيريا البروبيوتيك المفيدة.





2. تسخين اللبن

في وعاء على نار متوسطة، قم بتسخين اللبن حتى يصل إلى درجة حرارة دافئة، ولكن لا تدعه يغلي. درجة الحرارة المثلى هي حوالي 40-45 درجة مئوية.





3. إضافة الملح

أضف كمية مناسبة من الملح إلى اللبن حسب الذوق، ثم اخلط جيدًا.





4. تخمير اللبن

بعد أن يبرد اللبن قليلاً، يمكنك إضافة ملعقة من اللبنة الجاهزة أو الزبادي كخيار، حيث تحتوي على البكتيريا المفيدة. اخلط المكونات جيدًا.





5. تغطية اللبن

غطِّ الوعاء بغطاء محكم أو بفوطة نظيفة واتركه في مكان دافئ لمدة 12-24 ساعة حتى يتخمر. يُفضل وضعه في الفرن مع إيقاف تشغيله أو في مكان دافئ.





6. تصفية اللبن

بعد أن يتخمر اللبن ويصبح كثيفًا، استخدم قطعة الشاش أو القماش لتصفية اللبن. ضع الشاش في مصفاة وضعها فوق وعاء. صب اللبن المتخمر في الشاش، ثم اجمع الأطراف وعلقها لتصفية السائل الزائد.





7. التخزين

بعد تصفية اللبن لمدة 4-6 ساعات (أو حتى تصل إلى القوام المطلوب)، انقل اللبنة إلى وعاء زجاجي واحفظها في الثلاجة. يمكن إضافة زيت الزيتون أو الأعشاب كزينة عند التقديم.

تحضير اللبنة في المنزل سهل وممتع، ويُعتبر خيارًا صحيًا لوجبات الإفطار أو كوجبة خفيفة. بالإضافة إلى طعمها اللذيذ، تحتوي اللبنة على فوائد غذائية متعددة، مما يجعلها إضافة رائعة إلى نظامك الغذائي.