لعبة Fear The Spotlight تصدر في 22 أكتوبر

لقد قامت شركة Blumhouse، الشركة المنتجة لأفلام الرعب والتي تقف وراء نجاحات سينمائية كبيرة مثل Get Out وM3GAN وأفلام Insidious، بتوسيع نطاق مخالبها المخيفة لتشمل العروض والأفلام المخيفة وألعاب الفيديو المخيفة.

Fear the Spotlight هي أول لعبة من إنتاج Blumhouse Games في عالم الألعاب بمساعدة المطور المستقل Cozy Game Pals. ستصدر لعبة الرعب بالكامل في 22 أكتوبر وهناك نسخة تجريبية متاحة حاليًا لأجهزة الكمبيوتر على Steam.

Fear the Spotlight هي لعبة مغامرات رعب من منظور الشخص الثالث تدور أحداثها في مدرسة ثانوية بعد ساعات العمل.

تتسلل فتاتان فضوليتان تدعى Vivian وAmy إلى مدرسة Sunnyside High، وهي مدرسة ذات تاريخ مظلم وغامض، في منتصف الليل لإجراء جلسة استحضار أرواح.

يرتفع مخلوق مميت بنظرة ساطعة ومتوهجة ويبدأ في التجول في أروقة المدرسة. يفصل الوحش الذي يسلط الضوء الفتيات عن بعضهن، وتقع على عاتق فيفيان مهمة كشف لغز المدرسة، والعثور على إيمي والنجاة من الظلام على قيد الحياة.

تستخدم اللعبة أسلوب PS1، والرسومات متعددة الأضلاع، وهو ما يضيف إلى جماليات اللعبة المخيفة مثل بعض كلاسيكيات الرعب المبكرة بما في ذلك Nightmare Creatures وأول لعبة Silent Hill. هناك شيء ما في الرأس المربع يجعلني أشعر بالقشعريرة. إنه أحد الأسباب العديدة التي تجعلني لا أتطلع إلى فيلم Minecraft الجديد.