جوجل تتعاون مع روبلوكس في لعبة غريبة لتعليم الأطفال سلامة الإنترنت

تعاونت جوجل وروبلوكس في إنشاء لعبة تعلم الأطفال كيفية اكتشاف عمليات الاحتيال على الإنترنت وزيادة الحذر فيما يتعلق بمشاركة المعلومات الشخصية عبر الإنترنت.

تسمى مجموعة التجارب، وأقتبس، Be Internet Awesome World. هل أطلقت ميلانيا ترامب هذا الاسم على هذا الشيء؟

توجد "تجربة اللعب" هذه داخل Roblox، والتي تقول جوجل إنها تساعدها في "الوصول إلى الأطفال حيث يقضون الوقت بالفعل لتعليمهم أساسيات السلامة عبر الإنترنت". إنها تأخذ الأطفال إلى "العالم السحري لـ Internetouts" والذي يضم عددًا من الألعاب الصغيرة التي تتناول جوانب مختلفة من سلامة الإنترنت. تركز بعض الألعاب على محاولات التصيد، بينما تؤكد ألعاب أخرى على "ممارسة اللطف عبر الإنترنت". حظًا سعيدًا مع اللعبة الأخيرة.

على أي حال، Be Internet Awesome World متاحة الآن داخل Roblox، مما يقودنا إلى الفيل في الغرفة. قد يكون Roblox مكانًا رائعًا للوصول إلى الأطفال، مع ما يقرب من 80 مليون مستخدم نشط يوميًا والعديد منهم أطفال. كما تم اتهامه بأنه مكان غير آمن للاعبين الأصغر سنًا بيننا.

حظرت تركيا التطبيق بالكامل على أساس أنه يسمح باستغلال الأطفال. لم ترغب شركة Sony حتى في إحضار اللعبة إلى وحدات تحكم PlayStation لأسباب مماثلة، قبل أن تتراجع أخيرًا في العام الماضي.

كانت هناك أيضًا اتهامات باستغلال الأطفال ماليًا على المنصة، وفقًا لتقرير صحيفة The Guardian. يمكن للإبداعات الشعبية أن تدر الكثير من المال على المصممين، وقاعدة المستخدمين هي في الغالب من الأطفال دون سن 16 عامًا. وقد دفع هذا الكثيرين إلى اتهام مطوري التطبيق باكتساب الشهرة من خلال تدفق عمالة الأطفال. بعد كل شيء، كان شعار Roblox هو "اصنع أي شيء. وصل إلى الملايين. اكسب أموالاً طائلة".

يأخذ Roblox حوالي 30 في المائة من جميع الأموال التي يتم جنيها عبر المنصة، لذلك لديه مصلحة راسخة في المساهمات الإبداعية للأطفال. ذات مرة، قال رئيس الاستوديو ستيفانو كوراتزا لموقع يوروجيمر إن قدرة المراهقين على جني الأموال على المنصة تمثل "أكبر هدية" وأن هؤلاء الأطفال "لم يشعروا بأنهم تعرضوا للاستغلال".

"يمكنك أن تقول، "حسنًا، نحن نستغل عمالة الأطفال، أليس كذلك؟ أو يمكنك أن تقول: نحن نقدم للناس في أي مكان في العالم القدرة على الحصول على وظيفة، وحتى دخل"، تابع كوراتزا.

كل هذا يعني أن شركة روبلوكس ربما يجب أن تنظم أمورها قبل محاولة تعليم الأطفال كيفية تجنب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت. بدأ الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة روبلوكس ديفيد بازوكي في معالجة هذه المخاوف، متوجهًا إلى واشنطن العاصمة في وقت سابق من هذا العام لمناقشة سلامة الأطفال مع المشرعين.