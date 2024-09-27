إسلام إبراهيم: عندي مشكلة مع السوشيال ميديا

أعرب الفنان إسلام إبراهيم عن مدى استيائه من استخدام البعض لمواقع التواصل الاجتماعي، ونشر تفاصيل حياتهم اليومية ومشاكلهم الأسرية للجمهور، مشيرًا إلى أنه يفتقد الانغلاق الأسري كما في الأجيال القديمة.

وقال إسلام خلال لقائه في برنامج It’s Showtime التي تقدمة الإعلاميتين دينا حويدق وسمر نعيم على شاشة قناة الحياة: عندي مشكلة مع السوشيال ميديا كسرت حتة الستر في البيوت والناس زمان القديمة كانت قافلة على نفسها، بحس إن كل حاجة لما بتبقى جوا البيت بتتحل، أول لما بنخرج مشاكلنا قدام الناس وتبقى على الملأ وتدخل الأطراف الدنيا بتبوظ، إحنا مفتقدين من الجيل القديم إننا نقفل على نفسنا شوية.

وأضاف: ومطلوب من الجيل القديم يكون متطور عشان يقدر يتواصل مع الأجيال الجديدة ويعرفوا يربوهم.

الجدير بالذكر أن برنامج It’s Showtime يعرض على شاشة قناة الحياة يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتقدمه الإعلاميتين دينا حويدق وسمر نعيم.