تأجيل إطلاق Assassin's Creed Shadows حتى 14 فبراير

يمكنك شطب لعبة واحدة من تقويم الخريف المزدحم لعام 2024. فقد أرجأت Ubisoft إطلاق Assassin's Creed Shadows حتى 14 فبراير. وكان من المفترض في الأصل أن تصل إلى PS5 وXbox Series X/S والكمبيوتر الشخصي وMac وiPad في 15 نوفمبر.

ربما يمكنك تخمين السبب الرئيسي وراء تأجيل Ubisoft لأحدث إصدار في الملحمة لبضعة أشهر. في حين تم تحديد جميع الميزات إلى حد كبير، تحتاج الشركة إلى مزيد من الوقت لتكرارها وصقل اللعبة ككل.

"نحن نتفهم أن هذا القرار سيكون بمثابة أخبار مخيبة للآمال، وخاصة لأولئك الذين كانوا ينتظرون بصبر لعبة Assassin's Creed مستوحاة من اليابان الإقطاعية، لكننا نعتقد بصدق أن هذا في مصلحة اللعبة، وفي النهاية تجربتك كلاعب،" كتب المنتج التنفيذي للعبة Assassin's Creed مارك أليكسيس كوتيه في بيان على X.

في بيان مالي [PDF]، قالت Ubisoft إنها اتخذت القرار بتأجيل Assassin's Creed Shadows جزئيًا بسبب ما تعلمته من إصدار Star Wars Outlaws. أحد الانتقادات الرئيسية الموجهة إلى هذه اللعبة هو أنها تحتوي على الكثير من تسلسلات التخفي العقابية، وخاصة في المراحل المبكرة. طرحت Ubisoft بعض التغييرات لجعل هذه الأجزاء من اللعبة أقل إرهاقًا.

أكدت Ubisoft أنه على الرغم من المراجعات الإيجابية، فإن المبيعات الأولية لـ Star Wars Outlaws "ثبت أنها كانت أضعف من المتوقع". إنها تأمل في صقل Outlaws وتحسين تجربة اللاعب لمساعدة اللعبة في العثور على جمهور أكبر خلال فترة العطلات. للمساعدة في ذلك، سيصل العنوان إلى Steam في 21 نوفمبر.



لتحقيق هذه الغاية، تأمل Ubisoft أن يسمح الوقت الإضافي الذي تستغرقه مع Assassin’s Creed Shadows "لأكبر إصدار في الامتياز بتحقيق طموحه بالكامل، ولا سيما من خلال الوفاء بوعد مغامرة بطل الرواية المزدوج، مع Naoe و Yasuke اللذين يجلبان أسلوبين مختلفين للغاية للعب".

وفي الوقت نفسه، تقول Ubisoft إنها تهز بعض ممارساتها التجارية مع Assassin’s Creed Shadows. وتقول إن هذه اللعبة ستمثل عودة الشركة إلى جلب ألعابها إلى Steam عند الإطلاق، بدلاً من جعلها حصرية لـ Ubisoft Connect على الكمبيوتر الشخصي لعدة أشهر. كما تخطط للتخلص من نموذج Season Pass. لن تكون هناك فترة وصول مبكر، ولكن أولئك الذين يطلبون Assassin’s Creed Shadows مسبقًا سيحصلون على التوسعة الأولى مجانًا.