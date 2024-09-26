ميتا تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء ترجمات متزامنة مع الشفاه لمقاطع Reels

أعلنت Meta للتو عن أداة مثيرة للاهتمام تستخدم الذكاء الاصطناعي لدبلجة مقاطع Reels تلقائيًا إلى لغات أخرى، مع مزامنة الشفاه. تم الكشف عن هذه الميزة في حدث البث المباشر السنوي Meta Connect وقد قدمها الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج.

استعرض زوكربيرج هذا خلال الخطاب الرئيسي، وبدا أن كل شيء يعمل بشكل لا تشوبه شائبة. لا تترجم التكنولوجيا المحتوى فحسب، وفقًا لـ Meta، بل ستعمل أيضًا على "محاكاة صوت المتحدث بلغة أخرى ومزامنة شفتيه لتتناسب". ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا لم يكن عرضًا توضيحيًا مباشرًا، لكنه كان لا يزال مثيرًا للإعجاب.

أما بالنسبة للطرح، فتقول الشركة إن الميزة ستصل أولاً إلى "بعض مقاطع فيديو المبدعين" باللغتين الإنجليزية والإسبانية في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية. لم تقدم Meta جدولًا زمنيًا هنا. لقد قالت فقط إن الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية ستحصلان عليها أولاً، مما يشير إلى أنها ستكون مرتبطة باللغتين الإنجليزية والإسبانية عند الإطلاق. ذكرت الشركة أن المزيد من اللغات ستأتي قريبًا.

لم تكن هذه هي أداة الذكاء الاصطناعي الوحيدة التي تم تسليط الضوء عليها خلال Meta Connect. ستسمح منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة الآن بالدردشات الصوتية، مع مجموعة مختارة من أصوات المشاهير للاختيار من بينها. كما تحصل Meta AI على إمكانيات صور جديدة، حيث ستتمكن من تغيير وتحرير الصور بناءً على التعليمات الواردة من الدردشات النصية داخل Instagram وMessenger وWhatsApp.