الشباب والرياضة تعلن انطلاق قطار اكتشاف المواهب في كرة القدم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن انطلاق اختبارات المشروع القومي لإكتشاف المواهب الرياضية بالتعاون مع ادفانسد اكاديمي في دوري منطقة الجيزة لكرة القدم .

وتبدأ الاختبارات غدا الجمعه ٢٧ سبتمبر في تمام الساعة الثالثة عصرا بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد.

يأتي هذا في إطار الدعم الكبير الذي توليه وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي للمشروع القومي للموهوبين رياضيا في كرة القدم وتشجيع كل الكيانات العاملة في هذا الإطار من خلال التعاون المثمر مع أكاديمية أدفانسد اكاديمي والتي بدأت عملها منذ الصيف الماضي لتوسيع قاعدة اختيار الموهوبين في كرة القدم .