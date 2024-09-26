ميتا تكشف عن نظارات الواقع المعزز Orion AR

بجانب تحديثات Quest 3S والذكاء الاصطناعي، ألقينا نظرة خاطفة على مستقبل Meta في Meta Connect. بعد إثارة الجهاز عدة مرات في الأشهر الأخيرة، قدمت الشركة للعالم أخيرًا نظرة مناسبة على نظارات الواقع المعزز "الهولوغرافية الكاملة"، والتي تطلق عليها حاليًا اسم Orion. تحزم Meta الكثير من التكنولوجيا في تلك الإطارات الضخمة، والتي لم تصل إلى السوق بعد.

كشفت الشركة لأول مرة قبل خمس سنوات عن تطويرها لنظارات الواقع المعزز الهولوغرافية، لكنها في الواقع تعمل على المشروع منذ عقد من الزمان. تدعي أن هذا هو "أكثر زوج من نظارات الواقع المعزز تقدمًا على الإطلاق" وينتج عن "اختراعات رائدة في كل مجال تقريبًا من مجالات الحوسبة الحديثة". من ناحية، تستخدم أجهزة عرض صغيرة لعرض الصور المجسمة على النظارات.

تبدو هذه النظارات أقل صعوبة في الارتداء من منتجات الواقع المعزز السائدة السابقة مثل Magic Leap وMicrosoft's Hololens وحتى Google Glass. كما أنها لا تحجبك عن بقية العالم مثل سماعة الواقع الافتراضي (على الرغم من أن سماعات Meta تسمح لك برؤية ما حولك من خلال الكاميرات الموجودة على متنها). ونتيجة لذلك، يمكنك رؤية وجوه مرتديها بالكامل وأعينهم وتعبيراتهم دون الحاجة إلى اللجوء إلى حل غريب ومخيف مثل ما تفعله Apple مع EyeSight على Vision Pro.

قالت Meta إن Orion خفيفة الوزن وتعمل في الأماكن المغلقة والمفتوحة. تدعي الشركة أن النظارات تسمح بـ "تجارب رقمية غير مقيدة بحدود شاشة الهاتف الذكي" حيث إنها تراكب عناصر ثلاثية الأبعاد فوق العالم الحقيقي. بالإضافة إلى ذلك، قالت Meta إن Orion تدمج الذكاء الاصطناعي السياقي لمساعدتك على اكتساب فهم أفضل للعالم من حولك.

وأضافت الشركة أنه سيكون بإمكانك النظر داخل الثلاجة مع ارتداء النظارات وجعل Meta AI يتوصل إلى وصفة بناءً على ما لديك. يجب أن تكون قادرًا على الدخول إلى مكالمات الفيديو عبر Orion وعرض الرسائل وإرسالها على Messenger وWhatsApp. استنادًا إلى الصور التي شاركتها Meta، ستكون هناك أيضًا إصدارات ثلاثية الأبعاد لتطبيقات أخرى مختلفة، مثل Spotify وYouTube وPinterest.



هناك سبب رئيسي واحد وراء تمكن Meta من الحفاظ على Orion خفيفة الوزن: ليست كل التكنولوجيا المطلوبة موجودة بالفعل في إطار النظارات. يأتي Orion مع قرص لاسلكي مطلوب يتعامل مع الكثير من المعالجة ويرسل التطبيقات والمحتوى إلى الجهاز. هناك أيضًا سوار ستحتاج إلى ارتدائه للتحكم بالإيماءات.



من المحتمل أن تضطر إلى الانتظار لبضع سنوات للحصول على هذا الجهاز (أو على الأقل نسخة منه). في الوقت الحالي، يمكن لموظفي Meta و"الجمهور الخارجي المختار" استخدام Orion. وذلك لمساعدة الشركة على تعلم المزيد وتكرار المنتج أثناء عملها نحو إصدار المستهلك من نظارات الواقع المعزز.

ومع ذلك، تزعم Meta أن Orion ليس مجرد نموذج أولي بحثي ولكنه بدلاً من ذلك "أحد أكثر نماذج المنتجات المصقولة التي طورناها على الإطلاق، وهو يمثل حقًا شيئًا يمكن شحنه إلى المستهلكين". وقالت الشركة إنه من خلال الاستمرار في العمل على المنتج داخليًا، "يمكننا الاستمرار في البناء بسرعة ومواصلة دفع حدود التكنولوجيا، مما يساعدنا في الوصول إلى منتج استهلاكي أفضل بشكل أسرع". ويشمل جزء من هذا التكرار خفض سعر النظارات لجعلها أكثر بأسعار معقولة، وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة Meta مارك زوكربيرج.

أشارت خريطة الطريق التي تسربت العام الماضي إلى أن Meta تخطط لإطلاق أول نظارات AR للمستهلكين في عام 2027، على الرغم من أن الشركة تقول إنها تهدف إلى القيام بذلك "في المستقبل القريب". كما حدث، أطلقت Snap مؤخرًا نظارة AR Spectacles من الجيل الخامس، ولكن في الوقت الحالي، لا تتوفر هذه النظارات إلا للمطورين الذين يرغبون في دفع رسوم شهرية قدرها 99 دولارًا.