ميتا تتوقف عن بيع Quest 2 وQuest Pro نهاية العام

كشفت شركة Meta للتو عن سماعة Quest 3S VR ذات الميزانية المحدودة في حدث Connect الرئيسي السنوي، ولكنها أعلنت أيضًا عن إعلان حزين بشأن بعض سماعات الرأس السابقة. ستتوقف الشركة عن بيع Quest 2 وQuest Pro بحلول نهاية العام.

كتبت الشركة في منشور على مدونتها أعلنت فيه أيضًا عن الإطلاق المعلق لسماعة Quest 3S: "مع طرح Quest 3S في الأسواق، نقوم رسميًا بتقليص مبيعات Quest 2 وPro. سنبيع سماعات الرأس المتبقية لدينا حتى نهاية العام أو حتى نفادها، أيهما يأتي أولاً".

ستبيع الشركة ملحقات Quest 2 وPro "لفترة أطول قليلاً" بعد نفاد مخزون سماعات الرأس. يتضمن ذلك حقيبة الحمل ووحدات التحكم Touch Pro وحزم مثل Quest 2 Active Pack. لقد خفضت Meta مؤخرًا سعر Quest 2 إلى 200 دولار، ولا تزال سماعة رأس مناسبة للمبتدئين. Quest 3S أفضل في كل شيء، لكنها تبدأ من 300 دولار، بينما تكلف Quest 3 القياسية 500 دولار.

إنه نهاية عصر Quest 2. كانت هذه سماعة رأس ناجحة للغاية، حيث تم إطلاقها خلال أيام كوفيد-19 القاسية. بالنسبة للكثيرين، أصبحت عنصرًا مهمًا للبقاء على قيد الحياة في عزلة لا نهاية لها، إلى جانب أشياء مثل Zoom وAnimal Crossing: New Horizons.

إنه نهاية خطأ (هل ترى ما فعلته هناك؟) لـ Quest Pro. لم تنجح هذه السماعة أبدًا، ربما لأن سعرها كان في الأصل 1500 دولار قبل أن يتم تخفيضه بسرعة إلى 1000 دولار. لا يزال سعرها ألف دولار من Meta، ولكن يمكن العثور عليها عادةً بحوالي 900 دولار عبر Amazon وتجار التجزئة الآخرين.

كما يقولون، انتهى القديم واستقبل الجديد. إن Quest 3S هو في الأساس Quest 2 الجديد. يبدأ سعره من 300 دولار، ويتميز بنفس وحدة المعالجة المركزية الموجودة في Quest 3 الأصلية ويتعامل مع التمرير بالألوان الكاملة.