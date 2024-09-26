Meta AI يمكنه التحدث إليك وتحرير صورك

على مدار العام الماضي، جعلت Meta مساعدها الذكي منتشرًا في تطبيقاتها لدرجة أنه من الصعب تصديق أن Meta AI يبلغ من العمر عامًا واحدًا فقط. ولكن بعد مرور عام واحد على إطلاقه في آخر مؤتمر Connect، تقوم الشركة بتزويد Meta AI بمجموعة من الميزات الجديدة على أمل أن يجد المزيد من الأشخاص مساعدها مفيدًا.

أحد أكبر التغييرات هو أن المستخدمين سيتمكنون من إجراء محادثات صوتية مع Meta AI. حتى الآن، كانت الطريقة الوحيدة للتحدث مع Meta AI هي من خلال نظارات Ray-Ban Meta الذكية. ومثل إطلاق Meta AI العام الماضي، استعانت الشركة بمجموعة من المشاهير للتغيير.

ستتمكن Meta AI من تولي أصوات Awkwafina وDame Judi Dench وJohn Cena وKeegan Michael Key وKristen Bell، بالإضافة إلى حفنة من الأصوات الأكثر عمومية. في حين تأمل الشركة أن يبيع المشاهير للمستخدمين قدرات Meta AI الجديدة، فمن الجدير بالذكر أن الشركة أوقفت بهدوء شخصيات الدردشة الآلية للمشاهير التي أطلقتها في مؤتمر Connect العام الماضي.

بالإضافة إلى دعم الدردشة الصوتية، تحصل Meta AI أيضًا على قدرات صور جديدة. ستتمكن Meta AI من الاستجابة لطلبات تغيير وتحرير الصور من الدردشات النصية داخل Instagram وMessenger وWhatsApp. تقول الشركة أنه يمكن للمستخدمين أن يطلبوا من الذكاء الاصطناعي إضافة أو إزالة أشياء أو تغيير عناصر الصورة، مثل تبديل الخلفية أو عنصر الملابس.

تختبر Meta توصيات المحتوى المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي في موجز Facebook وInstagram الرئيسي.

تختبر Meta توصيات المحتوى المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي في موجز Facebook وInstagram الرئيسي. (Meta)

تصل القدرات الجديدة جنبًا إلى جنب مع أحدث طراز Llama 3.2 للشركة. الإصدار الجديد، الذي يأتي بعد شهرين فقط من إصدار Llama 3.1، هو الأول الذي يتمتع بقدرات الرؤية ويمكنه "سد الفجوة بين الرؤية واللغة من خلال استخراج التفاصيل من الصورة وفهم المشهد ثم صياغة جملة أو اثنتين يمكن استخدامها كتعليق توضيحي للصورة للمساعدة في سرد ​​القصة". يقول Meta إن Llama 3.2 "تنافسي" في "التعرف على الصور ومجموعة من مهام الفهم البصري" مقارنة بالعروض المماثلة من ChatGPT و Claude.



تختبر الشبكة الاجتماعية طرقًا أخرى مثيرة للجدل لإدخال الذكاء الاصطناعي في الميزات الأساسية لتطبيقاتها الرئيسية. ستختبر الشركة ميزات الترجمة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لـ Reels مع "الدبلجة التلقائية ومزامنة الشفاه". وفقًا لـ Meta، فإن ذلك "سيحاكي صوت المتحدث بلغة أخرى ويزامن شفتيه لتتناسب". سيصل أولاً إلى "بعض مقاطع فيديو المبدعين" باللغتين الإنجليزية والإسبانية في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية، على الرغم من أن الشركة لم تشارك تفاصيل حول توقيت الطرح.

وتخطط Meta أيضًا لتجربة المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي مباشرة في موجزات الأخبار الرئيسية على Facebook وInstagram. ومن خلال الاختبار، ستعرض Meta AI صورًا تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي من المفترض أن تكون مخصصة لاهتمامات كل مستخدم ونشاطه السابق. على سبيل المثال، يمكن أن تعرض Meta AI صورة "متخيلة لك" تتميز بوجهك.