ميتا تكشف عن سماعة Quest 3S VR ذات الميزانية المحدودة

أعلنت شركة Meta عن سماعة Quest 3S VR ذات الميزانية المحدودة في كلمتها الرئيسية السنوية في مؤتمر Connect.

كانت الشائعات تدور منذ أشهر حول أن الشركة تعمل على متابعة أرخص لسماعة Quest 3 الرائعة، والآن أصبحت متوفرة بسعر 300 دولار.

إنها قريبة جدًا من سماعة Quest 3 الأصلية، والتي تكلف 500 دولار. تستخدم سماعة الرأس الأحدث نفس معالج Qualcomm Snapdragon XR2 Gen2 وتفتخر بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، لذلك يمكنها التعامل بسهولة مع حصريات Quest 3 مثل Batman: Arkham Shadow القادمة.

تقدم نفس ميزة المرور بالألوان الكاملة لتطبيقات وألعاب الواقع المختلط وتأتي مع نفس وحدات التحكم مثل طراز العام الماضي. يتراوح معدل التحديث أيضًا بين 90 هرتز و120 هرتز.



تبدو أجهزة السماعة الخارجية متطابقة تقريبًا مع Quest 3 القياسي. فهناك كاميرتان RGB لإنشاء ممر الألوان المجسمة وأربع كاميرات VGA لتتبع اليد وتتبع وحدة التحكم. وتساعد هذه أيضًا في تحديد حركات المستخدم وموقعه في الفضاء ثلاثي الأبعاد. وأخيرًا، هناك مصباحان LED للإضاءة.

إذن ما هي المشكلة؟ يتعين على Meta تعويض 200 دولار المفقودة بطريقة أو بأخرى. أولاً وقبل كل شيء، لا توجد عدسات بانكيك ولا يوجد محتوى 4K. تبدو هذه العدسات وكأنها نفس عدسات Fresnel الموجودة في Meta Quest 2، بدقة 1832 × 1920 لكل عين و20 PPD (بكسل لكل درجة). كما يتم تقليل مجال الرؤية قليلاً عند مقارنته بسماعة Quest 3 العادية.

تتلقى سعة التخزين ضربة كبيرة. يأتي الطراز الأساسي بسعة 128 جيجابايت، على الرغم من وجود طراز بسعة 256 جيجابايت متاح مقابل 400 دولار. لقد خفضت شركة Meta سعر Quest 3 بسعة 512 جيجابايت إلى 500 دولار، من 650 دولارًا، لذا فإن مستوى الدخول 3S يتميز بحوالي ربع سعة التخزين.

من ناحية أخرى، فإن عمر البطارية أفضل قليلاً في Quest 3S عند مقارنته بـ Quest 3. تقول Meta أنه يجب أن يحصل على حوالي 2.5 ساعة من الاستخدام لكل شحنة، مقارنة بـ 2.2 ساعة مع Quest 3.

هناك أيضًا مكافأة صغيرة لطيفة لموسم العطلات. سيحصل العملاء الذين يطلبون أي طراز Quest 3 أو 3S على نسخة رقمية مجانية من Batman: Arkham Shadow عند إصداره في أكتوبر هذا العام. فعلت الشركة الشيء نفسه مع Asgard's Wrath 2 غير المقدرة بشكل إجرامي في العام الماضي. يستمر العرض الترويجي حتى أبريل.



يعمل Quest 3S مع معظم ملحقات Quest 3، وهو خبر جيد لأنه يأتي أيضًا مع حزام الرأس القياسي وغير المريح تمامًا. يُعد حزام Elite Strap استثمارًا حكيمًا، وخاصة الحزام المزود بالبطارية.

الطلبات المسبقة مفتوحة الآن وهناك تاريخ شحن في 15 أكتوبر. مع الإصدار المعلق لـ Quest 3S، تتخلص Meta تدريجيًا من Quest 2 وQuest Pro. Zuck يعطي ويأخذ Zuck.