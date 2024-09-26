روبوت الدردشة الذكي Meta يتحدث قريبًا بصوت جون سينا

أبرمت Meta صفقات مع العديد من الممثلين، بما في ذلك كريستين بيل وجون سينا ​​وجودي دينش، لاستخدام أصواتهم في روبوت الدردشة الذكي Meta، وفقًا لتقارير رويترز.

سيتمكن المستخدمون من التحدث إلى روبوت الدردشة أثناء الاستماع إلى الإجابات بصوت المشاهير المفضلين لديهم. وقال مصدر لرويترز إن المشاهير الآخرين هم أوكوافينا وكيجان مايكل كي.

إلى جانب هذه الأصوات الخمسة، قال المصدر أيضًا إنه توجد خيارات صوتية أكثر عمومية إذا فضلها المستخدمون.

ستكون جميع الأصوات متاحة هذا الأسبوع في الولايات المتحدة والمناطق الناطقة باللغة الإنجليزية الأخرى، على الرغم من أن المصدر لم يذكر أي مواقع محددة أخرى.

تأتي هذه الأخبار بعد تقرير من الشهر الماضي زعم أن Meta كانت تتفاوض مع الممثلين لتأمين حقوق استخدام أصواتهم لمشاريع الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

الآن، ورد أن الصفقات قد تم التوصل إليها، ويمكن أن يتميز روبوت الدردشة الذي تم العثور عليه عند استخدام Facebook وMessenger وInstagram وWhatsApp بهذه الأصوات الشهيرة قريبًا.

كانت الشركة تنوي الانتهاء من الاتفاقيات قبل مؤتمر Connect، حيث قال مصدر لرويترز إنها ستعلن عن خيارات الصوت الجديدة.