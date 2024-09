Dead Space تتصدر قائمة ألعاب PlayStation Plus من سوني لشهر أكتوبر

ابتداءً من 1 أكتوبر، ستتمكن من لعب Dead Space مجانًا من خلال عضوية PlayStation Plus الخاصة بك. كشفت شركة Sony Interactive Entertainment عن عناوين إضافية لمجموعة ألعاب PS Plus الخاصة بها، والتي تتضمن نسخة إعادة إنتاج من لعبة الخيال العلمي/الرعب الكلاسيكية. تضيف Dead Space لجهاز PS5 (وكذلك لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وXbox Series X|S) خطوطًا صوتية للبطل الصامت سابقًا Isaac Clarke. تم بناؤها من الصفر لتتميز برسومات وإضاءة أفضل وميكانيكا لعب جديدة ونظام انتقال يلغي شاشات التحميل بين المستويات. مثل الإصدار الأصلي، لا تزال النسخة الجديدة تدور حول Clarke، مهندس المركبات الفضائية، وهو يستكشف مركبة فضائية مهجورة استولى عليها وحوش غير ميتة.

بالإضافة إلى Dead Space، سيحصل المشتركون أيضًا على وصول مجاني إلى WWE 2K24 لجهاز PS4 وPS5، وخاصة إصدار "40 Years of WrestleMania" الذي يأتي مع إعادة سرد لحظات WrestleMania التاريخية على مدار العقود الأربعة الماضية. كما سيتم إضافة Doki Doki Literature Club Plus! إلى مكتبة PS Plus. في حين أن المواد الترويجية الخاصة به تجعله يبدو وكأنه محاكاة مواعدة أنمي، إلا أنه في الواقع رعب نفسي مع بعض الموضوعات المزعجة للغاية. أخيرًا، سيحصل أولئك الذين يدفعون مقابل اشتراكات PlayStation Plus الإضافية والمميزة الأكثر تكلفة أيضًا على حق الوصول إلى The Last of Us Part I بدءًا من 26 سبتمبر.

أعلنت SIE أيضًا عن خيارات ألوان جديدة لوحدة التحكم اللاسلكية DualSense وغطاء وحدة التحكم PS5. تقول الشركة أن Chroma Pearl يتحرك عبر مجموعة من اللون الوردي والكريمي الأنيق، بينما يتحول Chroma Indigo من الأزرق العميق إلى الأرجواني الزاهي، اعتمادًا على كيفية نظرتك إليه. سيتوفر كلا الخيارين في 7 نوفمبر. ثم هناك Chroma Teal، الذي تم تصميمه ليبدو وكأنه أي شيء من الأصفر والأخضر إلى الأزرق والأخضر وسيتم إصداره في 23 يناير من العام المقبل. سيتم بيع خيارات وحدة التحكم الجديدة مقابل 80 دولارًا، بينما ستكلفك أغطية وحدة التحكم 65 دولارًا.

وحدات تحكم PS5 بثلاثة ألوان مختلفة.