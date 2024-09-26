Reddit يطرح ترجمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في 35 دولة

على الرغم من انتشار الويب على مستوى العالم، إلا أن الحواجز اللغوية غالبًا ما تحد من مدى قدرة الأشخاص على استكشاف الموقع.

حسنًا، يستخدم Reddit الذكاء الاصطناعي في محاولة للتخفيف من هذه المشكلة.

أعلنت الشركة أن مستخدمي Reddit في أكثر من 35 دولة سيتمكنون قريبًا من ترجمة موجزاتهم بالكامل تلقائيًا. تم إطلاق الأداة لأول مرة في فرنسا في وقت سابق من هذا العام.

تتوفر الميزة المدعومة بالتعلم الآلي الآن في البرازيل وإسبانيا، حيث يمكن لمستخدمي Reddit النقر فوق رمز الترجمة المعروض في قائمة الفائض.

ستترجم هذه الخطوة موجزهم بالكامل، بما في ذلك التعليقات، إلى البرتغالية والإسبانية على التوالي.

يسمح الإعداد أيضًا للأشخاص بالنشر والتعليق بلغتهم وترجمتها تلقائيًا إلى لغة المجتمع المحددة.

المفتاح هنا هو أنه على عكس منصات مثل Instagram، على سبيل المثال، والتي تتطلب منك النقر فوق الترجمة لكل منشور، فإن Reddit يقوم بأتمتة العملية.

يمكن لمستخدمي Reddit الوصول إلى هذه الميزة على التطبيق أو متصفح الهاتف المحمول أو سطح المكتب.

في الأسابيع المقبلة، سيوسع موقع Reddit ميزة الترجمة لتشمل ألمانيا وإيطاليا والفلبين ودول أمريكا اللاتينية.

كما سيضيف الموقع لافتة على أي منشورات مترجمة وزرًا سريعًا لرؤية المحتوى الأصلي - وهو أمر مفيد إذا كانت الجملة غير واضحة بعض الشيء أثناء الترجمة.

بالإضافة إلى ذلك، يخطط موقع Reddit لطرح المحتوى المترجم على محركات البحث.