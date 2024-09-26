الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المغتربون المصريون

الكيانات المصرية فى أوروبا تستعد للاحتفال بانتصارات اكتوبر

بوابة الوفد الإلكترونية

يستعد اعضاء اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا بالتنسيق فيما بينهم للاحتفال رقم ٥١ لعبور القوات المصرية لقناة السويس ، وتحرير ارض سيناء بعد ان كان العدوا ينام مطمئن لاستحالة عبور القناه، نظرا لعدة الموانع والتحصينات التى قام بعملها ليجعل ذالك العبور مستحيلا .
ومن جانبه يقول مجدى رمضان رئيس النادى المصرى فى ڤينا ، نحن نحرص على اقامة هذا الاحتفال تخليدا لهذه الذكرى العظيمة .
،واضافت سناء مغازى رئيسة جمعية لوتس بميلانو لقد اعددنا هذا العام احتفالا خاصا لتذكير ابنائنا بهذا النصر العظيم .
وقال محمد الجندى سكرتير البيت المصرى فى بولندا ،لايمكن ان تمر هذه المناسبة العظيمة دون تقديم احتفال يليق بها، لتخليد ذكرى انتصارات اكتوبر .

وصرح مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا، ومدير بيت العائلة المصرية فى لندن ، بأنه سيتم تقديم  مفاجئات مثيرة عن انتصار اكتوبر فى احتفال هذا العام ،تتضمن افلام ومقاطع لمعارك حية بجانب الحفل الموسيقى .
ومن المنتظر ان يحضر هذه الاحتفالات سفراء مصر  من تلك البلدان ، واعضاء البعثة الدبلوماسية وجمهور غفير من ابناء الجالية .

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