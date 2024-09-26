الكيانات المصرية فى أوروبا تستعد للاحتفال بانتصارات اكتوبر

يستعد اعضاء اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا بالتنسيق فيما بينهم للاحتفال رقم ٥١ لعبور القوات المصرية لقناة السويس ، وتحرير ارض سيناء بعد ان كان العدوا ينام مطمئن لاستحالة عبور القناه، نظرا لعدة الموانع والتحصينات التى قام بعملها ليجعل ذالك العبور مستحيلا .

ومن جانبه يقول مجدى رمضان رئيس النادى المصرى فى ڤينا ، نحن نحرص على اقامة هذا الاحتفال تخليدا لهذه الذكرى العظيمة .

،واضافت سناء مغازى رئيسة جمعية لوتس بميلانو لقد اعددنا هذا العام احتفالا خاصا لتذكير ابنائنا بهذا النصر العظيم .

وقال محمد الجندى سكرتير البيت المصرى فى بولندا ،لايمكن ان تمر هذه المناسبة العظيمة دون تقديم احتفال يليق بها، لتخليد ذكرى انتصارات اكتوبر .

وصرح مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا، ومدير بيت العائلة المصرية فى لندن ، بأنه سيتم تقديم مفاجئات مثيرة عن انتصار اكتوبر فى احتفال هذا العام ،تتضمن افلام ومقاطع لمعارك حية بجانب الحفل الموسيقى .

ومن المنتظر ان يحضر هذه الاحتفالات سفراء مصر من تلك البلدان ، واعضاء البعثة الدبلوماسية وجمهور غفير من ابناء الجالية .