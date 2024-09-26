جولة "اكتشاف القدية" تقدم تجارب مبتكرة في معرض طوكيو للألعاب

تواصل جولة "اكتشاف القدية" العالمية لألعاب الواقع (IRL) جذب أنظار عشّاق الألعاب والرياضات الإلكترونية حول العالم. وفي محطتها الجديدة في طوكيو، اليابان، وفي الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر الجاري، ستشارك القدية في معرض طوكيو للألعاب (TGS) والذي يعدّ الأكبر في اليابان حيث يجتمع فيه أكثر من 240,000 من عشّاق الألعاب و700 من الشركات العارضة المحليّة والعالميّة من 40 دولة، إلى جانب أبرز الناشرين العالميين.

وخلال الحدث، ستشارك مدينة القدية ضمن جناح مذهل يمتد على مساحة 1000 متر مربع في القاعة 4 من مركز Makuhari Messe، حيث سيتم عرض لمحة أولية عن منطقة الرياضات والألعاب الإلكترونية في القدية، بالإضافة إلى تفاصيل منطقة "أوبر" (UBAR™) المبتكرة التي تجسّد معالم مدينة مستقبلية تُحاكي عالم الروبوتات المسيطرة على البشرية أو ما يُعرف بعصر "سايبربانك" (Cyberpunk). وستكون UBAR™ أول وجهة في العالم تقدّم أسلوب عصر Cyberpunk في الواقع، وتتميز بكونها منطقة ألعاب واقعية تدور أحداثها في المستقبل ضمن المنطقة العربية، وتقوم على فكرة تقمّص الأدوار، مما يعزّز من تفاعل اللاعبين وانغماسهم في العالم الافتراضي، حيث ستحتضن هذه المنطقة الجيل القادم من ألعاب الواقع (IRL Gaming).

قال أرناب بهاتاشاريا، مدير الإستراتيجية في منطقة الرياضات والألعاب الإلكترونية في مدينة القدية: "تم تصميم UBAR™ لتتضمن وحدات سكنية مخصّصة للاعبين ومستوحاة من عصر Cyberpunk، ولتوفّر فرص عمل ترسم مستقبل الألعاب، وتقدّم مزيجًا من المتعة والحياة الليلية النابضة بالحياة، وتجارب ألعاب تتيح للاعبين الوصول إلى صالات النخبة وفق إنجازاتهم، كل ذلك وأكثر في مدينة مستقبلية تجمع بين الواقع والخيال بأسلوب مذهل وتجسّد موطنًا لمحبّي عصر Cyberpunk وتجاربه الفريدة."

وسيتمكن زوّار المعرض من مشاهدة العرض العالمي الأول للعبة UBAR™ من تصميم المخرج الإبداعي والفنان YXBX، الحائز على جوائز BAFTA™ وMTV VMA.

وتتميّز جولة "اكتشاف القدية" بنشاطات تفاعلية متميزة حيث سيشارك الحاضرون في معرض طوكيو للألعاب (TGS) مع Qiddiya Gaming في ابتكار UBAR™ من خلال الولوج إلى النظام، والحصول على الرموز السرية لاختراق Sentinel™، الذي طورته شركة Creature Technology، وتطوير شخصياتهم باستخدام المعرف الرقمي لـ UBAR™. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكّن المشاركون من الحصول على جوائز ومكافآت رائعة من تصميم YKBX وتحقيق الإنجازات للفوز بتذكار قيّم هو الأوّل في المنطقة كنسخة أصلية عن Sentinel.

كما سيتم بث العروض الخاصة والبرامج الترفيهية اليومية، وسيتمكن المعجبون من لقاء شخصيات اللعبة ليلى ونوريكو، والحصول على ملصق موقّع من قبل Hugh Fleming، كما يمكنهم تحميل موسيقى UBAR التي أبدعها منسّق الأغاني DJ Makoto على Spotify أو على أي منصة بث موسيقي يفضلونها.

وتعمل Qiddiya Gaming على رسم ملامح الجيل القادم من تجارب الألعاب والرياضات الإلكترونية.

قصّة عالم UBAR™:

قبل أن تُنتزع UBAR من عالمها وتُنقل إلى القدية، كانت المنطقة تجسّد قمة الإنجاز البشري والاندماج المثالي بين الإبداع والتكنولوجيا. وفي عالمها الأصلي، الذي يُعرف باسم "Atlantis of the Sands"، تطوّرت UBAR إلى مدينة مستقبلية تمزج بين الثقافات والابتكارات العالمية. ومع تدهور الأوضاع حول العالم بسبب تداعيات كارثة المناخ، فتحت UBAR أبوابها للاجئين المناخيين، لتصبح مركزاً حيوياً للتعددية الثقافية والتطوّر التكنولوجي، مدفوعةً بحوسبة عضوية فائقة الذكاء، مما خلق نوعاً جديداً من مفهوم Cyberpunk، حيث يندمج البشر مع الآلة في كيان جديد، والذي أُطلق عليه اسم "Arab Futurism ".

وفي قلب UBAR، المدينة التي صُممت كملاذ أخير للبشرية، بدأت تلوح في الأفق بوادر كارثة وشيكة. ففي أعماق الشبكات العصبية التي تشكل عقل المدينة الذكي، تسلل كيان غامض حاملاً معه بذور التمرد، وهدفاً واحداً فقط، القضاء على البشرية إلى الأبد.

ويمكن اكتشاف تفاصيل UBAR™ المعزّزة من Qiddiya Gaming، في معرض طوكيو للألعاب من 26 إلى 29 سبتمبر 2024 في مركز Makuhari Messe، القاعة 4، من الساعة 10 صباحاً حتى 5 مساءً يومياً (وفي 29 سبتمبر من 9:30 صباحاً حتى 4:30 مساءً).

أبرز التجارب التي يمكن الاستمتاع بها خلال الفعالية:

اختراق النظام وكسب الرموز السرية للحصول على نسخة طبق الأصل من Sentinel التي صممتها شركة Creature Technology.

إنشاء شخصية خاصة في عالم UBAR™ باستخدام عدسة Instagram (VFX) لاستخدامها مستقبلاً في المنطقة عند إطلاقها.

جمع تذكارات محدودة الإصدار من UBAR™.

الاستمتاع بالنسخة الأصلية لموسيقى UBAR من إبداع Dale Cornelius والمُعاد تنسيقها وتوزيعها بواسطة المنسّق الموسيقي العالمي DJ Makoto على Spotify في 24 سبتمبر.

مشاهدة أبرز نجوم الرياضات الإلكترونية وصناع المحتوى الموهوبين، مع ظهور خاص لكل من Crazy Raccoon وZETA DIVISION وVtubers، بالإضافة إلى هدايا من تصميم المبدع YKBX وغيرها الكثير.

زيارة Qiddiya Gaming Discord للحصول على رموز سرية يومية وحصد أروع المكافآت، بما في ذلك ملصق محدود الإصدار موقّع من قبل Hugh Flemingوغيرها من التذكارات والمكافآت المذهلة.

