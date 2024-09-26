Mozilla تواجه شكوى تتعلق بالخصوصية لتتبع Firefox

تُعد Mozilla أحدث شركة تتعرض لمشاكل مع الاتحاد الأوروبي. فقد تقدمت مجموعة المناصرة النمساوية Noyb بشكوى ضد Mozilla لتعيين ميزة الإسناد للحفاظ على الخصوصية (PPA) على الوضع الافتراضي دون إبلاغ مستخدميها. وتزعم Noyb أن هذا الإعداد يؤثر على ملايين الأوروبيين.

وفقًا لشركة Mozilla، تتضمن ميزة الإسناد للحفاظ على الخصوصية (PPA) مطالبة مواقع الويب لبرنامج Firefox بتذكر الإعلانات التي تعرضها وإنشاء تقرير اهتمام محتمل.

ينشئ Firefox البيانات ثم يرسلها إلى خدمة تجميع، حيث يتم دمج التقرير مع تقارير مماثلة. تزعم الشركة أن نشاط التصفح الفردي لا تتم مشاركته مع أي أطراف ثالثة، مما يجعله نظامًا أكثر أمانًا.

تزعم شكوى Noyb أن هذا لا يزال يتعارض مع حقوق مستخدمي الاتحاد الأوروبي المؤكدة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات - في حين تنتقد التتبع الواسع النطاق باعتباره "القاعدة" في الولايات المتحدة.

وقال فيليكس ميكولاش، محامي حماية البيانات في شركة نويب، في بيان: "لقد صدقت شركة موزيلا للتو على الرواية القائلة بأن صناعة الإعلان لها الحق في تتبع المستخدمين من خلال تحويل فايرفوكس إلى أداة لقياس الإعلانات". "في حين أن موزيلا ربما كانت لديها نوايا حسنة، فمن غير المرجح أن تحل "الإسناد للحفاظ على الخصوصية" محل ملفات تعريف الارتباط وأدوات التتبع الأخرى. إنها مجرد وسيلة جديدة إضافية لتتبع المستخدمين". يجب على المستخدمين الذين يرغبون في إيقاف تشغيل PPA الانتقال إلى إعدادات المتصفح والنقر فوق إلغاء الاشتراك في القائمة الفرعية.

وتنتهي الشكوى بطلب نويب من هيئة حماية البيانات النمساوية التحقيق في إعدادات الخصوصية الخاصة بشركة موزيلا. كما تنص على أن موزيلا يجب أن تنبه المستخدمين إلى خطوات معالجة البيانات الخاصة بها، واستخدام نظام الاشتراك وحذف البيانات المعالجة "بشكل غير قانوني". سبق أن قدمت نويب شكاوى ضد شركات التكنولوجيا مثل Microsoft وMeta وOpenAI.