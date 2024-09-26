إعادة صياغة ألعاب Legacy of Kain: Soul Reaver وستصل في 10 ديسمبر

في يوليو، سرب ناشر القصص المصورة Dark Horse خططًا لإعادة صياغة لعبتي Legacy of Kain: Soul Reaver في San Diego Comic-Con.

الآن، كشف المطور الأصلي للألعاب Crystal Dynamics، جنبًا إلى جنب مع Aspyr، أن الإصدارات المعاد صياغتها من الألعاب حقيقية وأن المجموعة ستكون متاحة في 10 ديسمبر.

علاوة على ذلك، بينما أعلنوا عن الحزمة المعاد صياغتها في حدث PlayStation State of Play، فلن يتم إصدارها فقط لجهاز PS4 وPS5، ولكن أيضًا لجهاز Nintendo Switch وXbox Series X|S وXbox One والكمبيوتر الشخصي عبر Steam وEpic Games.

إن عناوين Soul Reaver هي ألعاب أكشن ومغامرات للاعب واحد، حيث يتحكم اللاعبون في "مصاص دماء سابق" يُدعى Raziel في أرض Nosgoth الخيالية.

تم إعادة تصميمها بواسطة Aspyr، التي أصدرت مؤخرًا Star Wars: Bounty Hunter والتي قد يعرفها اللاعبون كمطور للإصدارات المعاد تصميمها من Tomb Raider I-III.

تتميز المرئيات المعاد تصميمها الجديدة بأنسجة محسّنة ونماذج وتأثيرات بصرية جديدة، ولكن يمكن للاعبين التبديل إلى الرسومات الأصلية إذا أرادوا لعب الألعاب في الحالة التي تم إصدارها بها في الأصل في عامي 1999 و2001.

يمكنهم أيضًا اللعب باستخدام عناصر تحكم كلاسيكية أو التبديل إلى مخطط تحكم جديد يناسب وحدات التحكم الحديثة بشكل أكبر.

بالإضافة إلى الرسومات والضوابط المحسنة، تأتي Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered بخريطة وبوصلة جديدة تمامًا، بالإضافة إلى وضع تصوير يسمح للاعبين بالتقاط لقطات للشاشة بسهولة. وهي متاحة الآن للطلب المسبق على الكمبيوتر الشخصي وبلايستيشن بخصم 10 بالمائة حتى يوم الإطلاق.

يمكن للاعبي Xbox الآن أيضًا طلب المجموعة مسبقًا، ولكن سيتعين على مالكي Switch الانتظار قليلاً قبل أن يتمكنوا من شرائها.