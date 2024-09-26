وزير الرياضة يهنئ رحمة أحمد بطلة المشروع القومي لرفع الأثقال

بعد حصولها على 3 ميداليات ذهبية ببطولة العالم

تمكنت رحمة أحمد، لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال والمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي من التتويج بثلاث ميداليات ذهبية فى منافسات وزن تحت 87 كجم، ببطولة العالم تحت 20 سنة التي تستضيفها مدينة ليون الإسبانية وتستمر حتى 27 سبتمبر الجاري.



حيث توجت اللاعبة بذهبية منافسات الخطف بعد رفع ثقل قدره 110 كجم، و ذهبية الكلين والنتر بعد رفع ثقل قدره 130 كجم، لتتوج بذهبية المجموع بإجمالي 240 كجم.

وكان قد حصل محمود حسني بطل والمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، على ثلاث ميداليات بواقع فضية و برونزيتين في وزن 102 كجم.

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي تهنئة رحمة أحمد لاعبة المنتخب المصري لرفع الاثقال والمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، لتتويجها بثلاث ميداليات ذهبية، في وزن 87 كجم، ببطولة العالم تحت 20 سنة.

أشاد وزيرالشباب والرياضة بهذا الإنجاز المشرف، والذي يعكس مدى نجاح المشروع في اكتشاف وصقل المواهب الرياضية الواعدة، ويشجعنا على بذل المزيد من الجهد لدعم الرياضة المصرية".