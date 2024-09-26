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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

سارة عصام من كواليس "البحث عن علا 2"

بوابة الوفد الإلكترونية

 

شاركت الفنانة سارة عصام جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بمجموعة صور جديدة من كواليس الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا". وظهرت سارة في الصور برفقة الفنانة هند صبري، ظافر العابدين، محمود الليثي، ندى موسى، والمخرج هادي الباجوري. 

 

 

وعلقت على الصور قائلة: "يا ترى سهى هتعمل إيه مع علا في الموسم ده؟ اتفرجوا وهستنى رأيكم في التعليقات".

 

 

 

الجدير بالذكر أن سارة عصام حظيت بإشادات واسعة خلال عرض الجزء الأول من المسلسل، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن دورها في تجسيد شخصية "سهى"، ابنة خالة "هاني عادل"، طليق علا عبد الصبور. وتميزت شخصية سهى بالعدائية والإحباط، لكنها لم تكن تحمل نوايا سيئة. ومن أبرز التعليقات التي تلقتها: "أنها تجسد شخصية طبيعية نراها في حياتنا اليومية".

 

يُذكر أن مسلسل "البحث عن علا" هو أول تجربة تمثيلية لسارة عصام، والتي سبق لها المشاركة في العديد من الورش الفنية تحت إشراف كبار المدربين، وعلى رأسهم مروة جبريل، التي رشحتها للمشاركة في المسلسل بعد مقابلتها مع فريق العمل. 

 

 

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