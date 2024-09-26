مواجهات مصر في افتتاحية البطولة العربية لناشئي الجولف بتونس

يواجه منتخب مصر للناشئين للجولف كل من الامارات والمغرب وتونس والأردن في الجولة الأولى لمنافسات البطولة العربية لناشئي الجولف التي تستضيفها تونس بمشاركة 60 لاعبا والمقرر انطلاقها صباح غدا الجمعة وتستمر على مدار ثلاثة أيام.

ويلتقى منتخبنا تحت 18 عاما المكون من تيمور ربيع وعمر هانى ورانى الطويل مع المغرب والامارات بينما يلعب منتخب تحت 16 والذى يضم كل من محمد ربيع وعلى الدين سلامة و عبد الرحمن الدفراوى تونس والإمارات فيما يواجه منتخب تحت 13 عاما المكون من اديب شبانة وياسين الصادق مع الاردن.

وكان رئيس البعثة وعضو مجلس إدارة اتحاد الجولف المهندس خالد الصيرفى قد عقد اجتماعا مع اللاعبين عقب انتهاء المران الاخير وذلك لدعم اللاعبين معنويا وتحفيزهم لتحقيق افضل نتيجة.

وطالب المهندس خالد الصيرفى اللاعبين بالتحلى بالهدوء الشديد والتركيز واللعب بدون اى عصبية .

اكد قائلا ان اللعب باسم مصر وارتداء قميص المنتخب الوطنى شرف كبير لاى لاعب وايضا مسئولية كبيرة يجب ان يكون اللاعب على نفس قدرها.