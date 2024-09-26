لا يزال الإهمال الطبي مسلسل مستمر بين أروقت المستشفيات الحكومية والخاصة فمهما اختلفت الأماكن والضحايا والتشخيص ولكن غياب الضمير واحد وكانت حلقة اليوم في مسلسل الإهمال الطبي هي أميرة صلاح التي دخلت المستشفى تعاني من نزيف فخرجت بدم ملوث تحت أجهزة الرعاية الحرجة لا تعلم إلى أين مصيرها.

تقدم زوج أميرة صلاح بشكوى بالإهمال الطبي الذي تعرضت له زوجته إلى مجلس الوزراء حملت رقم "8733251" وجاء نص الشكوى كالتالي:

"دخلت زوجتى مستشفى "الجنزوري" يوم 16 / 9 / 2024 وكان تشخيص المستشفى هو حاجة المريضة لـ 2 كيس دم نتیجه نزيف الذي تسبب في حالة نقص الهيموجلوبين بناء على كلام دكتور شريف محمود المسئول عن أمراض الدم – وتم بالفعل نقل الدم إلى الحالة، وفوجئنا بعدها بحدوث انتكاسة خطيرة للحالة حيث دخلت الرعاية المركزة "الرعاية 400".

وأضاف زوج المريضة في شكواه.. " واستقبلني دكتور سيد المسئول عن رعاية 400 وكان التشخيص أنه حدث تلوث للمريضة أدى إلى رفع حرارتها إلى 40.5 درجة - واستمرت يومان بالرعاية ولم تنخفض حرارة المريضة لمدة يومان ، ثم انتقلت إلى غرفة 311 ثم خرجت من المستشفى يوم الأحد ليلا 19 / 9/ 2024 بناء على نصيحة الطبيب المعالج، و بعد ٢٤ ساعة تم نقلها فجرا بسيارة الإسعاف إلى المستشفى مرة أخرى بحالة أسوأ مما كانت عليه".

كارثة الإهمال الطبي.. أميرة دخلت مستشفى الجنزوري بتنزف وطلعت بدم ملوث

كارثة الإهمال الطبي.. أميرة دخلت مستشفى الجنزوري بتنزف وطلعت بدم ملوث

كارثة الإهمال الطبي.. أميرة دخلت مستشفى الجنزوري بتنزف وطلعت بدم ملوث