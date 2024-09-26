الشباب والرياضة والبيئة تنفذان معسكرا تدريبيا لمدربي مبادرة رواد تحيا مصر

في إطار اهتمام الدولة بالقضايا البيئية والمناخية، وتأثير المخلفات عليها، نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع وزارة البيئة، معسكر تدريبي لمدربي مبادرة رواد تحيا مصر للمخلفات الالكترونيه لصقل مهاراتهم التدريبية ومدهم بما يصقل خبراتهم في مجال التعامل الآمن مع المخلفات الالكترونية، وذلك خلال الفترة من (24 - 26) سبتمبر الجاري، بمركز التعليم المدني بالجزيرة بمشاركة (25) شاب وفتاة من مدربي المبادرة بمراكز الشباب بمختلف المحافظات.

وقد تم تدريبهم على العديد من المحاور الهامة لجعلهم سفراء للمعرفة البيئية ومن أهمها "مفهوم التنمية المستدامة وعلاقته بالبيئة، أنواع المخلفات، مواصفات مدفن المخلفات الصحي، النتائج والآثار المترتبة على التخلص غير الآمن من المخلفات، الإستفادة من المخلفات من خلال إعادة التدوير، تلوث البيئة وأنواعه، الشبكات القومية لرصد الملوثات (الهواء / الانبعاثات الصناعية / ملوثات الضوضاء)، التوعية بالأخلاق البيئية، ظاهرة الاحتباس الحراري، الآثار المترتبة على التغيرات المناخية.

كما تم تدريبهم علي محاور أخري منها" التدابير التي اتخذتها مصر للتخفيف من آثار التغيرات المناخية (التخفيف / التكيف)، التشجير ودوره في التوازن البيئي، التلوث وأثره على حياة الإنسان ودور المنظمات العالمية في الحد من هذه الآثار، المخلفات الإلكترونية وأنواعها.



شارك في البرنامج عدد من المحاضرين من وزارة البيئة وهم( الدكتور خالد شاهين، الدكتوره رانيا محي الدين، الدكتوره هناء سيد، الدكتور محمد عبد الباسط، الدكتوره ريهام لطفي، الدكتوره إنچي صبري)، وخرج المعسكر بالعديد من التوصيات للمبادرة والمدربين وصقلهم بالمهارات الناعمة المطلوبة للمساهمة في نشر الوعي البيئي في جميع أنحاء محافظات مصر.