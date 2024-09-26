Dynatrace تستعرض حلولها المالية مع قيادات البنوك

أعلنت شركة Dynatrace العالمية المتخصصة في برمجيات المراقبة والذكاء الاصطناعي، عن توسيع عملياتها في السوق المصرية بعد الطفرة التي شهدتها حلول الشركة في الآونة الأخيرة وتعيين مدير للشركة في مصر، مؤكدة التزامها بتقديم حلول تقنية مبتكرة لدعم القطاع المصرفي والمالي وغيره من القطاعات الحيوية. وفي إطار هذا التوسع، نظمت الشركة لقاءً خاصًا مع البنوك والعاملين في القطاع المصرفي والمالي المصري، وذلك للتعريف بأحدث تقنياتها التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقدم حلولاً متقدمة لمراقبة الأداء الرقمي وإدارة البنية التحتية للتكنولوجيا.

تسعى Dynatrace الأمريكية من خلال هذا اللقاء إلى تعزيز التعاون مع القطاع المصرفي والمالي، حيث توفر تقنيات تساعد على تحسين أداء التطبيقات وضمان سلاسة العمليات الرقمية التي تعتمد عليها البنوك بشكل متزايد. كما تدعم الشركة المؤسسات في اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات في الوقت الفعلي، مما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز تجربة العملاء.

ولم يقتصر اهتمام Dynatrace على القطاع المصرفي والمالي فقط، بل وضعت نصب أعينها العمل في مجالات حيوية أخرى، منها الاتصالات، وقطاع الغاز والبترول، والحكومة.بحلول جديدة ومبتكرة،و تسعى الشركة من خلال حلولها المتكاملة إلى تعزيز التحول الرقمي لهذه القطاعات عبر مراقبة دقيقة وتحليل أداء الأنظمة والبنية التحتية، مما يسهم في تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف التشغيلية.

قالت إليان جرجس، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بشركة Dynatrace : نحن متحمسون لدخول السوق المصرية، والتي تعتبر سوقًا واعدة ومليئة بالفرص، ونسعى إلى تقديم حلول متطورة تسهم في تعزيز التحول الرقمي في جميع القطاعات الرئيسة. اللقاء الذي نظمناه مع القطاع المصرفي والمالي هو مجرد بداية، حيث نهدف إلى بناء شراكات استراتيجية مع الشركات والمؤسسات في مصر".

أوضحت أن السوق المصرية تمثل محورًا رئيسيًا لخطط التوسع الإقليمي للشركة، مؤكدًا التزام Dynatrace بتوفير الحلول التي تدعم المؤسسات في مواجهة تحديات العصر الرقمي، لا سيما في ظل التطور السريع الذي تشهده القطاعات الحيوية في مصر حيث تتخذ الشركة السوق المصرية بوابة لتقديم خدماتها في أسواق شمال إفريقيا من خلال عدد من الدول مثل: بلاد الشام والعراق ولبنان والأردن وليبيا.

وتابعت أن دخول Dynatrace إلى السوق المصرية يمثل خطوة مهمة لتعزيز التحول الرقمي في البلاد، خاصة مع تركيزها على تحسين كفاءة العمليات في القطاعات المصرفية، المالية، الاتصالات، الغاز والبترول، والحكومة.